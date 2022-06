Svenskene raser etter tapet: – Er dette et mareritt?!

Norge har slått Sverige to ganger på én uke. Det faller ikke i god jord hos «söta bror».

BETENKT: Sveriges landslagssjef Janne Andersson.

– Vekk meg – er dette et mareritt?!

Slik så toppen av svenske Expressen ut i det sluttsignalet på Ullevaal gikk og Norge hadde vunnet 3–2.

To scoringer signert Erling Braut Haaland, samt en nettkjenning av Alexander Sørloth, var nok til å sende svenskene hjem med tap og samtidig sikre Norge to strake seire på en uke mot naboen.

Haalands fire scoringer på de to møtene med svenskene gjør at han nå har en total på 20 scoringer på 21 opptredener.

Fakta Så lang tid har et utvalg av tidligere og nåværende stjernene brukt på å score 20 mål for sitt landslag: Jørgen Juve: 14 kamper.

Pelé, Brasil: 17 kamper.

Ferenc Puskás: 20 kamper.

Neymar: 32 kamper.

Harry Kane: 35 kamper.

Tore André Flo: 38 kamper.

Wayne Rooney: 49 kamper.

Cristiano Ronaldo: 51 kamper.

Zlatan Ibrahimovic: 52 kamper.

Kylian Mbappé: 52 kamper.

Ole Gunnar Solskjær: 55 kamper.

Gareth Bale: 56 kamper.

Robert Lewandowski: 62 kamper.

John Carew: 66 kamper.

Lionel Messi: 68 kamper. Vis mer

Svenskene har med andre ord fått merke jærbuens vrede på kroppen.

– Han er et spøkelse. Dette er et svensk mareritt, skrev samme avis etter at 2–0 var et faktum.

Det startet også tungt for våre svenske venner. Allerede før Braut Haaland hadde satt 1–0 etter ti minutter, var oppslaget i Expressen «Se de norske supporternes hån mot Sverige».

Bildet var tatt fra tribunen, hvor et banner lød «Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil».

Minutter ut i annenomgang gikk Alexander Sørloth i bakken etter et sammenstøt med keeper Robin Olsens never. Først lot dommerteamet, med Harm Osmers i spissen, situasjonen gå. Så grep VAR inn og Osmers bestemte seg for å peke på ellevemeteren.

– Billig straffe. Igjen, skrev journalist Marcus Leifby i Aftonbladets livedekning av kampen.

Svenskene har tydelig ikke glemt situasjonen hvor Morten Thorsby ble felt og fikk straffe på Friends Arena for en uke siden. Begge gangene satte Erling Braut Haaland ballen i nettet fra ellevemeteren. Begge gangene ble det etterfulgt av TV-bilder av en rasende svensk landslagssjef i Janne Andersson.

– To ta på åtte dager for Norge? Lillebror Norge! Det føles faktisk litt pinlig, skrev Expressen.

13 minutter etter at Emil Forsberg hadde tent et svensk håp, feide Sørloth all tvil til side. På et innlegg fra nettopp Braut Haaland, stanget rekkekameraten inn 3–1.

Da gjentok Aftonbladet konkurrentens budskap:

– Pinlig!

Svenskenes store nemesis med norsk pass, Petter Northug, er klar på at Braut Haaland nå har overtatt den rollen.

– Den er overlevert nå. Erling har tatt over, sier Northug hos TV 2.