Åsane-debutanten gikk fra Brann i mai: – Det beste for utviklingen min

Ble hevet inn på topp da Åsane trengte det som mest.

Henrik Ødemark fikk trene med Branns A-lag i fjor høst.

15. sep. 2021 22:11 Sist oppdatert nå nettopp

Jerv – Åsane 3–1 (2–0)

Åsane har all grunn til å være skuffet etter tapet mot topplaget Jerv, men han som syntes det var litt kjekt allikevel heter Henrik Gjerde Ødemark.

Åsane dominerte andreomgangen, og på slutten da de jaktet mål som mest, valgte trener Morten Røssland å hive inn en blodfersk 18-åring på topp.

– Vi måtte opp og trøkke til. Da ønsket vi å få en trussel i bakrom og en målscorer, sier treneren.

Unggutten har riktignok allerede spilt mot Lysekloster i cupen, men debuten i 1. divisjon kom med store mengder tillit fra treneren. Ødemark er først og fremst en kantspiller, sier Røssland.

– Han bidro fint og var med på å opprettholde trykket vi hadde, og var delaktig i å skape flere store muligheter på slutten, er trenerens dom.

Fakta Jerv – Åsane 3–1 (2–0) Obos-ligaen, 18. serierunde, J.J. Ugland Stadion – Levermyr Mål: 1–0 John Olav Norheim (24. min), 2–0 Torje Wichne (45. min), 3–0 Felix Schroter (80. min), 3–1 Joakim Hammersland (85. min) Gule kort: Bjarte Haugsdal (Åsane), Sindre Austevoll (Åsane), Mathias Wichmann (Jerv), Ryan Doghman (Åsane), Juan Pablo Pereira Sastre (Jerv) Åsane (4–2–3–1): Eirik Østgaard – Bjarte Haugsdal, Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen, Jonas Eide Vågen – Didrik Fredriksen, Stian Nygard (Jonas Tillung Fredriksen fra 85. min) – Ryan Doghman, Håkon Lorentzen, Senai Hagos (Emil Kalsaas fra 73. min) – Joakim Hammersland (Henrik Gjerde Ødemark fra 85. min) Vis mer

– Et par steg opp

– Det var en tøff kamp å komme inn i, men det var kjekt å få sjansen, sier Ødemark selv.

2003-modellen kom fra Brann i mai, der han hadde gått gradene siden 2016. Han var en av flere unge spillere som fikk treninger med Branns A-lag i fjor høst.

Her er Henrik Gjerde Ødemark i aksjon på A-lagstrening med Brann.

Det har det ikke blitt mer av, og denne våren kom Åsane på banen og kunne friste med faste treninger med A-laget.

– Jeg følte at det var det beste for utviklingen min å trene med et mer voksent lag enn jeg gjorde på juniorlaget i Brann. Nivået er et par steg opp.

Ødemark begynte å spille fotball i Loddefjord IL og går toppidrettslinjen på Tertnes videregående skole. Nå håper han på flere sjanser i oransje.

– Nå må jeg bare utvikle meg på trening og ta de sjansene jeg får i kamp.

– Liker ikke utviklingen

Det hadde vært gøyere for Åsane om han faktisk scoret. Det hadde laget også mange muligheter til i andre omgang.

Etter en ufattelig svak første omgang, med kollektiv forsvarskollaps på 0–1, og en kalddusj av en kanonkule som ga 0–2 rett før pause, kunne det bare gå oppover.

– Det var to helt forskjellige omganger. I andre omgang hadde vi egentlig full kontroll. Hadde vi scoret tidligere, tror jeg vi hadde vunnet, sier Røssland.

Slik ble det ikke. Åsane jaget på, men mot spillets gang la Jervs Felix Schröter på til 3–0. Joakim Hammersland tente et ørlite håp for Åsane da han reduserte til 1–3, men selv med 18-årige Ødemark på banen greide de ikke å følge opp.

Åsane har ligget på kvalifiseringsplass til Eliteserien mesteparten av sesongen. Nå er de midt på tabellen i en svært jevn liga.

Med det har Åsane fire poeng opp til nærmeste kvalifiseringsplass til Eliteserien og fem poeng ned til nedrykkskvalifisering. Obos-ligaen er uhyre jevn.

– Vi liker ikke den utviklingen. Vi ønsker å henge med i kvalifiseringskampen på øvre halvdel. Det mener jeg vi skal være gode nok til. Nå har vi møtt nummer én og nummer to på tabellen uten å få med oss noe. Mot HamKam var vi ikke gode nok, men i dag burde vi fått med oss poeng. Det viser at vi kan måle oss mot de beste, sier Røssland.