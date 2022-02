Praktmål da Barcelona slo Atlético Madrid

Jordi Alba bidro med en perle da Barcelona slo Atlético Madrid 4–2 i den spanske toppdivisjonen søndag. Pierre-Emerick Aubameyang fikk sin Barcelona-debut.

Dani Alves (t.v.) og Jordi Alba bidro begge med scoringer fra sine backposisjoner mot Atlético Madrid søndag.

NTB

6. feb. 2022 18:37 Sist oppdatert 7 minutter siden

Albas flotte scoring til 1–1 kom etter ti minutter. Back-kollega Dani Alves slo ballen over til Alba, som på hel volley bøyde ballen vakkert over Atletico-keeper Jan Oblak.

Etter 21 minutter introduserte nysigneringen Adama Traoré seg for hjemmepublikumet. Han slo et vakkert innlegg som stjerneskuddet Gavi sendte videre i mål med et hodestøt.

Like før pause hamret Ronald Araújo inn 3–1 etter rot i feltet, før Alves la på til 4–1 tett etter pause. Sistnevnte ble utvist 20 minutter før slutt for en stempling på Yannick Carrasco, som tidlig i kampen hadde scoret ledermålet for Atlético.

Tidligere Barcelona-spiller Luis Suárez tegnet seg også på scoringslisten for Atlético, mens Pierre-Emerick Aubameyang kom inn til sin debut for Barcelona etter en times spill.

Barcelona har kun tapt én ligakamp etter Xavi Hernandez' inntreden som manager. Katalanerne tok med søndagens seier steget inn blant topp fire i La Liga.

Alexander Sørloth spilte tidligere søndag 63 minutter for Real Sociedad i 0-0-kampen mot Valencia.