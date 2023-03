BBC: Spillerne boikotter kanalen etter fjerningen av Lineker

Fredag ble den tidligere engelske stjernespilleren Gary Lineker (62) midlertidig fjernet som BBC-programleder. Lørdag skriver kanalen at ingen spillere eller managere i Premier League vil snakke med kanalen.

TAS AV SKJERMEN: Gary Lineker er en av de største TV-profilene rundt engelsk fotball.

11.03.2023 11:22 Oppdatert 11.03.2023 11:47

«Premier League har fortalt de 12 klubbene som spiller i dag at spillerne og managerne deres ikke skal få forespørsler til «Match of the Day»-intervjuer, slik BBC forstår det», skriver BBC lørdag formiddag og fortsetter:

«Det skjer etter at flere spillere i går kveld indikerte at de ikke ville gjøre intervjuer etter kampen med BBC-programmet, av solidaritet med Gary Lineker».

Tidligere Barcelona- og Tottenham-spiller Lineker har etter sin karriere som fotballspiller blitt en av de mest kjente TV-profilene i England, men fredag bekreftet BBC at de tok 62-åringen av skjermen siden hans bruk av sosiale medier den siste tiden har vært et brudd på deres retningslinjer.

Videre skrev kanalen at Lineker fjernes midlertidig og at de skal komme frem til en avtale om hans bruk av sosiale medier.

Lineker-posten som skapte reaksjoner kom etter at den britiske regjeringen foreslo en ny lov som skal hindre ulovlige migranter å få opphold i Storbritannia.

– Gode Gud, dette er verre enn grusomt, skrev Lineker på Twitter etter at Englands innenriksminister Suella Braverman la frem den nye migrasjonsloven tirsdag.

– Det er ikke noe stort innrykk av migranter. Vi tar imot langt færre flyktninger enn andre store land i Europa. Dette er ikke ulikt språkbruken som Tyskland brukte i 30-årene, fortsatte Lineker på Twitter.

Premier League-lørdagen starter med oppgjøret mellom Bournemouth og Liverpool klokken 13:30 norsk tid. I tillegg skal klubbene Everton, Brentford, Leeds, Brighton, Leicester, Chelsea, Tottenham, Nottingham Forest, Crystal Palace og Manchester City i aksjon, uten at de ifølge BBC vil si noe til kanalen etter sine kamper.

Det kommer ikke frem om intervju-nekten med BBC også gjelder i søndagens kamper, der blant andre Arsenal og Manchester United skal spille.

Flere andre profiler og kollegaer viste sin støtte til Lineker fredag, blant andre tidligere Arsenal-spiller Ian Wright og tidenes mestscorende i Premier League, Alan Shearer. De er vanligvis med Lineker i «Match of the Day»-sendingene.

– Alle vet hva «Match of the Day» betyr for meg, men jeg har fortalt BBC at jeg ikke vil delta i morgen. Solidaritet, skrev Wright på Twitter.

– Jeg har informert BBC om at jeg ikke vil stille opp på MOTD i morgen, skriver Shearer.

I en pressemelding sent fredag kveld skrev programmet at de ikke vil ha noen tradisjonell studiosending lørdag, men bare vise høydepunkter fra kampene.