Fikk sjokk før suksess-sesongen: – Hva er dette her?

BERGEN (VG) Brann har feid gjennom årets Obos-liga og forbereder seg allerede på å gå løs på eliteserielagene. Men rett før jubelsesongen og snuoperasjonen fikk laget bakoversveis og en lærepenge.

PROFIL: Bård Finne har scoret 15 ganger på 27 opptredener i Obos-ligaen denne sesongen.

29. okt. 2022 09:34 Sist oppdatert 7 minutter siden

Det er vinter og Brann arrow-outward-link forbereder seg på Obos-ligaen arrow-outward-link 2022. De har lagt bak seg et år med nachspiel-skandale arrow-outward-link og nedrykk fra Eliteserien arrow-outward-link . Klubben hadde gjort en kraftig intern oppvask i kulturen på og utenfor banen.

Angriperen Bård Finne (27) hadde returnert til klubben etter spill i Tyskland, Danmark og Vålerenga. Sivert Heltne Nilsen (31) hadde kommet hjem med erfaringer fra Danmark, Sverige og Belgia. De greide ikke å redde klubben fra nedrykket, men sammen med talentene David Møller Wolfe, Niklas Jensen Wassberg og Aune Heggebø ble de med klubben ned ett nivå for å spille dem opp igjen.

– Hvis dette er nivået, så vinner vi OBOS-ligaen lett, sa tidligere styreleder i Brann, Birger Grevstad, etter nedrykket.

Finne var også sikker på at de skulle greie å rykke opp.

Men i februar begynte tankene å spinne.

Start sto på motsatt halvdel. Et Obosliga-lag. En kommende motstander i årets sesong. Kristiansand-laget tok avspark og ledet 2–0 før det sto fire minutter på tavlen.

Noen uker senere skulle cupen settes i gang igjen. 1. divisjonslaget KFUM slo dem ut av i Oslo i årets første tellende kamp. Nok en nedtur på Intility Arena, der kvalik-dramaet mot Jerv utspilte seg noen måneder i forveien.

– Jeg tenkte bare «hva er dette her?», sier Bård Finne om opplevelsene foran sesongen.

– Det å ryke for KFUM var selvsagt altfor, altfor dårlig.

De rakk å få en liten rynke i pannen både på banen og benken.

– Det var litt støy da vi røk der, det er klart. Og vi åpnet jo sesongen litt forsiktig, medgir Brann-trener Eirik Horneland, som ellers beskriver Brann-sesongen som «problemfri».

Det var nettopp det den endte med å bli. For harmonien senket seg over bergensklubben, i stor kontrast til fjoråret. To seire og to uavgjorte kamper i mai ble til 12 strake seire fra mai, gjennom juni og til 10. juli – da Stabæk klarte 1–1 på Brann Stadion. Siden har de vunnet alle oppstilte kamper bortsett fra høstmøtet med en nemesis i Mjøndalen (laget som sendte Brann ned sist de rykket ned i 2014).

Fakta Dette mener de er nøkkelen til suksessen – Hva er nøkkelen til at dere har fått det til å svinge slik på banen i år, Fredrik Pallesen Knudsen? – Intensitet, glede, fellesskap og snuoperasjon. Det treffer meg først etter årets sesong. Og hardt arbeid, selvfølgelig. – Hva mener du, Eirik Horneland? – Nøkkelen til det er aldersmiksen i gruppen, og arbeidet de legger ned. Året har hatt en voldsom energi innenfra. Det har vært vårt fremste virkemiddel. – Du får siste ord, Bård Finne? – Jeg tror trenerteamet er en del av nøkkelen i år. Vi kan ha så mange gode enkeltspillere vi vil, men soliditeten i trenerteamet lager oss til en enhet. Spiller for spiller er vi et eliteserielag, de skal sørge for at vi blir det. Vis mer

HYLLES: Eirik Horneland får ros for jobben han har gjort med kulturen i Brann det siste året.

Foran den siste serierunden lørdag har Brann scoret over 90 mål og begeistret publikum med glitrende fotball. De har over 10.000 besøkende i snitt på hjemmekampene på nivå to, og TV-seere og tilskuere har sett bortetribuner i hele landet bli fylt i rødt og hvitt når Brann har vært gjestende lag.

Finne mener det viser kraften som bor i klubben.

– Det har vært over all forventning. Jeg har ikke sett det før. Og det gjelder i Eliteserien også. Det har vært en fantastisk mobilisering som jeg må si det har vært gøy å være med på.

– Det er ikke bare å lande på Gardermoen og komme seg til Raufoss.

Etter nedrykket i 2014 slo Brann tilbake med sølv i Eliteserien 2016. Stinne av selvtillit, og etter å ha sett Lillestrøm og Viking gjenreise seg med et brak, satser de på å unngå bunnstrid neste år.

– Vi skal ikke legge listen på at vi kommer til å herje neste år. Vi må opprettholde kulturen vi har skapt det siste året og utvikle oss videre. Vi har selvsagt et godt fundament nå. Brann ønsker å være Norges beste fotballag, så får vi se om noen år om vi har lyktes i å bli det, sier forsvarsspiller Fredrik Pallesen Knudsen.

JUBELVANT: Brann har scoret over 90 mål i 2022.

– Man skal aldri undervurdere momentumet man har, men å bli et godt eliteserielag kommer ikke gratis. Vi har ekstremt med selvtillit i gruppen nå, så gjenstår det å se om vi har et par gir til inne sportslig, supplerer Finne.

– Vi må ha en vinter hvor vi bygger et høyere tempo, sier Brann-trener Horneland, som har studert eliteseriekampene i helgene gjennom sesongen og er imponert over kvaliteten.

– Jeg syns det er høyere fart enn på mange år. Jeg er imponert. Derfor er jeg spent på hvordan vi takler dette fysisk. Har vi kraften? Farten? Hodespillet? Det vil vi bli testet på.

Brann har dominert brorparten av kampene i 2022 og stått dypt inne på motstanderens halvdel gjennom kampene. En situasjon Bård Finne mener Brann har håndtert «ekstremt godt». Nå må de utvikle andre deler av spillet når motstanderne heter Bodø/Glimt, Molde og Rosenborg.

– Vi må jobbe med omstillingsspill begge veier. Vi må trene på 1-mot-1-spill offensivt og defensivt, for kampene vil bli langt mer åpne neste år.

– Vi blir ikke noe topplag neste år som det står nå, spår Horneland, som på ingen måte er pessimistisk, men han forsøker å tegne et realistisk bilde av situasjonen for forhåndsoptimistene i Bergen by.

De har sett keepere med dype lønningsposer og spisstjerner som Daouda Bamba komme til klubben de seneste sesongene, men økonomien er en utfordring for vestlendingene nå.

– Vi ser etter kvalitet. Får du inn én kvalitetsspiller og to til så er det en stor tilvekst. Vi må ha folk som utfordrer toppene i troppen vår.

Rettelse: I den første versjonen av denne artikkelen, samt i papiravisen, sto det at Brann også tapte 1–5 for Strømsgodset i en treningskamp foran sesongen. Noe som presenteres som et resultat på klubbens egen hjemmeside arrow-outward-link . Denne kampen har dog aldri vært spilt