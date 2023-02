Haaland-tallene har krympet: – Han blir brukt for lite

Han er mindre involvert i motstanderfeltet, skyter mindre og scorer færre enn han gjorde i sesongstarten. Nå peker flere eksperter på hva som er problemet for Erling Braut Haaland (22) i Manchester City.

NY NESESTYVER: Erling Braut Haaland og Manchester City greide ikke benytte Tottenham-kampen for å kneppe inn på forspranget til ledende Arsenal på Premier League-tabellen.







05.02.2023 23:34

Superspissen var synlig frustrert da 0–1-tapet mot Tottenham var et faktum søndag kveld. En gylden mulighet til å kneppe innpå serieleder Arsenal ble kastet bort, og kanskje mer oppsiktsvekkende:

Aldri før har jærbuen gått av banen etter en Premier League-kamp uten en eneste avslutning. Han hadde heller ikke en eneste ballberøring innenfor Spurs’ 16-meter.

Et dypdykk ned i tallene på siste kategori forteller om en klar endring i Manchester Citys evne til å forsyne Haaland med ballen inne i boksen: På sine åtte første kamper fra start for Manchester City viser tallene fra analyseverktøyet Wyscout at nordmannen hadde ballen 66 ganger innenfor motstanderens straffefelt. På de åtte siste har antallet krympet til 33.

– Han er fortsatt mestscorende etter VM-pausen. Det henger sammen med at City har vært svakere enn vanlig, en typisk dupp i formen kollektivt og hos enkeltspillere som skal fôre ham, poengterer Viaplay-ekspert Pål André Helland overfor VG. Den tidligere landslagsvingen fulgte søndagens City-match fra medietribunen på Tottenham Hotspur Stadium.

– Han blir brukt for lite. Det var mange muligheter til å spille ham, spesielt i 1. omgang. Han blir skadelidende av et omstendelig City, sier Helland spesifikt om Haalands kamp søndag.

Der fikk Norges nummer 9 hverken løsnet en avslutning eller en eneste ball innenfor 16-meteren. For første gang i City-karrieren ender han med en forventet mål-statistikk (xG) på 0,00.

Også Haalands xG-tall har sunket på de åtte kampene etter VM sammenlignet med de åtte første fra i høst. Men motstanden har også vært hvassere siden Premier League startet opp igjen etter Qatar-VM med blant annet Manchester United, Arsenal (cup), Chelsea og to ganger Tottenham.

Fakta Gjennomsnittlig antall skuddforsøk fra Haaland De 8 første kampene: Skudd: 4.38 per kamp Skudd på mål: 2.38 per kamp De 8 siste kampene: Skudd: 2.13 per kamp Skudd på mål: 1.00 per kamp Kilde: Opta/SofaScore Vis mer

Scoringsmaskinen fra Bryne har satt rekord på rekord i Manchester City-drakten, men samtidig har eksperter og fans stadig ment at Haaland og City ikke passer sammen.

Tidligere Liverpool-profil Jamie Carragher er sistemann i rekken til å spørre om hvorvidt jærbuen passer inn i Guardiolas mannskap:

– Han kan faktisk ha valgt feil klubb, er den oppsiktsvekkende meningen til Carragher i studio til Sky Sports.

Hans ekspertkollega Gary Neville er inne på det samme som Pål André Helland:

– Haaland går på løp og er hele tiden klar til å løpe, men han får ikke ballen. Det er et utrolig antall løp fra ham som blir ignorert, konkluderer den tidligere Manchester United-forsvareren etter Tottenham-kampen.

Grafikk: www.sofascore.com

Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås mener det er flere grunner til at Haaland er mindre involvert nå enn før. Blant annet at motstanderne er blitt smartere i hvordan de håndterer jærbuen. I derbyet mot Manchester United for tre uker siden ble Haaland også «nullet» av forsvarerene.

– Flere stoppere er dyktigere til å ligge en foran han og en bak han, så de skjærer av vinklene. Andre motstandere opptrer litt som «provokatører», for å få han litt ut av balanse, mener Tjærnås – og kan bruke Christian Romero som et ferskt eksempel på det siste.

I tillegg mener Tjærnås at Guardiolas mannskap er for lite direkte i angrepsspillet sitt. Han tror det henger sammen med at de beste igangsetterne i City-forsvaret (Dias, Stones, Laporte) har hatt sine fravær den siste tiden.

– Jeg synes City sliter litt med å utnytte mulighetene til gjennombrudd. Akkurat nå bearbeider de ballen for mye, bare for å bearbeide ballen, konkluderer Tjærnås overfor VG.

Akkurat det er også midtstopper Kyle Walker enig i.

– Vi må bli bedre rundt motstanderen sin boks. Istedenfor å ha masse ballbesittelse må vi bli bedre på å skape de store sjansene og true keeper, sier Walker, som også har sett seg lei av kritikken mot sin lagkamerat fra Bryne.

– Det er et vanskelig lag å passe inn i, fordi manageren krever mye og vi spiller på en spesiell måte. Ingen sier noe når han scorer og vi vinner, men med en gang vi taper sier folk at vi spiller bedre uten ham. Jeg hører det hele tiden, forteller en oppgitt Walker til Sky Sports etter kampen mot Tottenham.

Fortsatt er Haaland soleklar toppscorer i Premier League med sine 25 fulltreffere, og Nils Johan Semb tror oppskriften for å få Haaland tilbake til formen fra sesongstarten er enkel.

— Han må ha flere mellomromsspillere rundt seg. Kevin De Bruyne må spille, for da er Haaland bedre. Det blir veldig interessant å se hva Guardiola gjør fremover, konkluderer den tidligere landslagssjefen i Viaplays studio.