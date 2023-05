Slaktet Ullevaal-matten: – Bør påspandere banemannen en studietur

(ULLEVAAL) Lillestrøm ble først senket av brennhete Bård Finne. Deretter fyrte to av spillerne løs i retning banemannskapet på Ullevaal.

KLAGDE PÅ MATTEN: Vebjørn Hoff og Mads Hedenstad Christiansen var to av Lillestrøm-spillerne som ikke var nådig i omtalen av Ullevaal-matta. Uttalelsene kom etter tapet for Brann i cupfinalen.











20.05.2023 19:26

Vebjørn Hoff var en slagen mann i pressesonen etter cupfinalen, som Brann vant 2–0.

– Det er skuffende å komme til fest, så er banedekket såpass svakt. Det er blytungt og en sandkasse. Det er ganske mange hageflekker i Norge som er i bedre stand enn det Ullevaal er i dag, sier Hoff til VG.

– Jeg synes vi kan kreve bedre bane på en cupfinale. Det må gå an å få Ullevaal klar i midten av mai.

– Hva tenker du om jobben som er gjort av de ansvarlige for banen?

– Jeg tror kanskje NFF må spandere på banemannen en studietur. Den er under pari rett og slett. Man må bruke penger, tid og energi på dette her, da får man et bra resultat. Se på Åråsen, den er helt strøken, mener sunnmøringen, som samtidig påpeker at Brann taklet forholdene bedre og vant fortjent.

Branns første målscorer deler ikke Hoffs oppfatning:

– Den kunne sikkert vært noe bedre. Men «skammelig» er den ikke. Nadderud var skammelig, sier Ole Didrik Blomberg til VG og sikter til Branns semifinale mot Stabæk.

– Noen gressbaner er verre enn andre, og stadion er jo veldig fin, så jeg vet ikke hva de i Oslo klager over.

LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen er ikke mye mer nådig i sin omtale av underlaget:

– Det er fryktelig skuffende og egentlig litt skammelig. Ser man på de andre banene med gress i dette landet, så er det ganske mye bedre standard, sier han til VG og legger til:

– Samtidig er det ikke det som gjør at vi taper, selv om det påvirker spillet. Brann løste det bedre enn oss. Det er skuffende.

Thomas Lehne Olsen fikk det samme spørsmålet om underlaget:

– Nei, det er likt for begge lag. Det kan vi ikke skylde på i det hele tatt, svarer han kontant.