Storseier for Frankrike – Giroud tangerte Henry

(Frankrike – Australia 4–1) Olivier Girouds (36) to mål mot Australia gjør at han nå deler tittelen som mestscorende for Frankrike sammen med legenden Thierry Henry (45).

«FORMIDABLE»: Olivier Giroud og Frankrike fikk en formidabel VM-start.

22. nov. 2022 22:00 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Olivier fortjener mye ære. Han er et eksempel på å ikke gi opp, sier Frankrike-kaptein Hugo Lloris til BBC.

Craig Goodwin sørget for et kortvarig fotball-jordskjelv da han sendte Australia foran etter bare ni minutter, men boomerangen skulle komme knallhardt i retur.

Da Frankrike vant VM i 2018 nektet Adrien Rabiot å være tilgjengelig som reserve til troppen. Nå er han derimot inne i varmen og tok vare på sin VM-debut. Først utlignet Rabiot til 1–1 før han serverte 2–1 på gullfat for Olivier Giroud.

I andre omgang handlet alt om de regjerende verdensmesterne. Superstjernen Kylian Mbappé headet inn 3–1 før Olivier Giroud sørget for litt fransk fotballhistorie. Med 4–1-målet tangerte han Thierry Henry som mestscorende for Frankrike – 51 mål.

– Frankrike var for gode. Klassen deres skinte gjennom, sier Alan Shearer, tidenes målscorer i Premier League, på BBC.

Fakta Toppscorere for Frankrike 1. Thierry Henry og Olivier Giroud, 51 mål 3.Antoine Griezmann 42 mål 4.Michel Platini, 41 mål 5.Karim Benzema, 37 mål 6.David Trezeguet,34 mål 7.Zinedine Zidane, 30 mål 8. Just Fontaine og Jean-Pierre Papir, 30 mål 10.Kylian Mbappé, 29 mål Vis mer

LIKT PÅ 51 LANDSLAGSMÅL: Olivier Giroud og Thierry Henry, her fra en Arsenal-trening i 2013.

Da Giroud feiret hans første fulltreffer for kvelden, feiret han med å gjøre et hjertetegn. NRKs eksperter tolket at det kunne være en markering, men det er foreløpig uvisst.

– Det er jo et kjempesignal. Det er ikke noe tvil om det. Spesielt når kapteinene ikke bar armbåndet og at han gjør det nå, etter et mål, klart det er et signal, sa ekspert Andrine Hegerberg i NRKs studio.

RIVALER OG KOMPISER: Olivier Giroud og Adrien Rabiot er til daglig rivaler i Milan og Juventus, men denne tirsdagskvelden fant de tonen med Frankrike. Her feirer Giroud med et hjertetegn etter 2–1-målet assistert av Rabiot.

– Vi får se hva som skjer etterpå. For det er dette som er blitt etterlyst. Man kan forstå spillerne og lagene for at de ikke vil pådra seg gult kort, men nå gjør Giroud dette og det blir interessant å se hva som skjer etterpå, sa Åge Hareide, som ledet Danmark i VM 2018.

FIFA og arrangørene har gjort sitt for å dempe synlig støtte til homofile og LHBT+-gruppen i forbindelse med det kontroversielle mesterskapet i Qatar. I Gulf-staten kan nemlig homofili bli straffet med opptil syv års fengsel.

Mari Norbakk, sosialantropolog og forsker ved Chr. Michelsens Institutt med fokus på Egypt og Qatar, har tidligere sagt til Faktisk.no at hun ville unngått å vise offentlige, fysiske uttrykk for kjærlighet uansett om man er gift eller ikke.

FIFA har truet England, Wales, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits mot å bruke planlagte, regnbuefargede kapteinsbind.

PS! Den andre kampen i gruppen endte 0–0 mellom Danmark og Tunisia.