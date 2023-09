Endringer i landslagstroppen: Tre forfall – ny forsvarsspiller inn

Både Alexander Sørloth, Andreas Hanche-Olsen og Stian Gregersen melder forfall til den kommende landslagssamlingen. Inn kommer Jesper Daland (23).

ENDRINGER: Ståle Solbakken henter inn erstatter etter tre forfall til de kommende landskampene mot Jordan og Georgia. Alexander Sørloth melder forfall med skade. Vis mer





Publisert: 03.09.2023 16:05 Oppdatert: 03.09.2023 16:23

Ståle Solbakken må se seg nødt til å gjøre endringer i landslagstroppen til privatlandskampen mot Jordan og EM-kvalifiseringskampen mot Georgia.

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) om i en pressemelding.

Villarreal-spiss Alexander Sørloth, midtstopperne Andreas Hanche-Olsen (Mainz) og Stian Gregersen (Bordeaux) melder forfall på grunn av skader.

– Vi tok høyde for at det kunne komme noen forfall, derfor tok vi ut en stor tropp. Stian visste vi var en risiko etter en skade i pre-season og Hanche-Olsen fikk dessverre tilbakeslag på en skade og måtte ut i pausen i kampen mot Werder Bremen. Alexander har hatt en fin start i sin nye klubb, og det var derfor ekstra synd at han ble skadet nå, sier landslagssjef Ståle Solbakken til NFFs hjemmeside.

Det har åpnet dørene for et nytt fjes på landslaget. Jesper Daland fra Cercle Brugge kommer inn som erstatter.

– Med to forsvarsspillere ute, forsterker vi med Jesper Daland, som er en spiller vi har fulgt tett over lengre tid. Han er ung og har vist lovende utvikling i Belgia. Vi ser an søndagens kamper om vi skal hente inn en spiller til, men når vi nå inkluderer Daland i troppen er vi 24 spillere, sier Solbakken.

Daland, fra Kristiansund, ble solgt fra Start til den belgiske klubben i 2021 og har vært et klart førstevalg på laget som etter seks kamper i den belgiske ligaen denne sesongen ligger på tredjeplass.