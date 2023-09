Opplysninger til VG: Schjelderup tilbake til Danmark

Andreas Schjelderup returnerer til Nordsjælland på lån, etter å ha takket nei til FC København.

NY KLUBB: Andreas Schjelderup nærmer seg en retur til Nordsjælland. Vis mer





Publisert: 01.09.2023 15:14 Oppdatert: 01.09.2023 15:31

Etter det VG erfarer returnerer Andreas Schjelderup til klubben som solgte han til Benfica i vinter. TV 2 meldte nyheten først.

Etter det VG kjenner til jobbes det med at nordmannen skal bli klar til kampen mot Lyngby i helgen. Schjelderup må også gjennom den medisinske testen før han er offisielt klar.

Les også Norsk stortalent signerte med Haaland-agent – vil bort fra Benfica

VG omtalte for noen uker siden at nordlendingen har valgt samme agent som Erling Braut Haaland: Rafaela Pimenta. Da var også pappa Jørn Tommy klar på at Schjelderup ønsket seg nye utfordringer.

Etter det VG kjenner til var to klubber klare for å kjøpe Schjelderup, for en sum rundt 160 millioner kroner. Benfica skal dog ha sagt at det var uaktuelt med et salg. Til slutt ble det stående mellom FC København og Nordsjælland. Valget falt på sistnevnte.

Schjelderup har kontrakt med den portugisiske storklubben til sommeren 2028.