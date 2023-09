Klubben bekrefter: Erik Espeseth ferdig i Vålerenga

Erik Espeseth (56) er ferdig som daglig leder i Vålerenga etter inneværende sesong.

Publisert: 04.09.2023 16:32 Oppdatert: 04.09.2023 16:47

Espeseth og Vålerenga Fotball AS har kommet til enighet om at 56-åringen slutter i stillingen som daglig leder etter årets sesong.

Det bekrefter klubben mandag ettermiddag.

VG erfarte forrige uke at klubben var i sluttsamtaler med VIF-toppen, etter flere måneder med krass kritikk:

– Jeg har brukt mye tid i sommer hvor jeg har tenkt nøye gjennom hva som er det beste for meg og familien, og ikke minst også for klubben. Selv om jeg har fått svært mange hyggelige og gode tilbakemeldinger fra nær og fjern, føler jeg tiden er riktig for denne beslutningen, sier Espeseth til klubbens hjemmeside.

Espeseth kom til VIF sommeren 2016, og har vært daglig leder i Oslo-klubben i syv år. Han har vært ansatt i aksjeselskapet, men også vært daglig leder for Vålerenga Fotball Elite (klubben).

Kritikken mot Vålerenga-toppen blåste opp etter at markedssjef Mehran Amundsen-Ansari ga seg i juli.

– Som daglig leder må du alltid være beredt på å bli møtt med kritikk. Vålerenga er en klubb som mange er engasjert i. Det er veldig bra. Men jeg synes formen på noe av kritikken har gått over streken, uttalte Espeseth til VG i starten av august.