NRK: Solskjær takket nei kvinnelandslagsjobben

Ole Gunnar Solskjær (50) har vært i kontakt med Norges Fotballforbund om den ledige jobben som landslagssjef for Norges damelandslag.

UTEN JOBB: Ole Gunnar Solskjær fikk sparken som Manchester United-manager 21. november 2021. Siden har han stått uten jobb. Vis mer

Publisert: 09.09.2023 19:24 Oppdatert: 09.09.2023 19:49

Det røpet Solskjær i forbindelse med et arrangement på Aalesunds stadion på lørdag, skriver NRK.

– Om jeg har snakket med forbundet om landslaget? Ja, det har jeg, selvfølgelig har jeg gjort det. De har spurt, sier Solskjær.

Kristiansunderen er imidlertid ikke interessert per dags dato.

– Jeg er ikke klar for det ennå, sier han ifølge NRK.

1. september ble det kjent at Hege Riise var ferdig som norsk landslagssjef. Leif Gunnar Smerud er ansatt på midlertidig basis mens Norges Fotballforbund (NFF) leter etter en permanent løsning.

Generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken, sier følgende til statskanalen om kontakten med Solskjær.

– Vi er i fortløpende kontakt med mange trenere. Det er viktig for oss å ha god kontakt med de beste fagfolkene for på den måten å ha god oversikt over markedet. Utover det ønsker vi ikke å kommentere enkelte samtaler eller kandidater, sier Løken.

Solskjær ble ansatt som midlertidig manager for Manchester United 19. desember 2018. Etter en rekke imponerende resultater fikk han også jobben på permanent basis. Etter nesten tre år i jobben fikk han imidlertid sparken som følge av svake resultater.

I mai avslørte Solskjær at den franske klubben Nice hadde forsøkt å ansette ham.