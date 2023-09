Brann videre mot Champions League - drama for Vålerenga

(Anderlecht-Brann 0–3 og Vålerenga-Celtic 1–1, kampen pågår) Brann er klar for playoff til Champions League - mens Vålerenga nå spiller ekstraomganger mot Celtic.

Publisert: 09.09.2023 21:52 Oppdatert: 09.09.2023 22:10

Det er fortsatt ett hinder igjen før vi snakker om plass i Champions League - og det er playoff.

Det trekkes 15. september og spilles 10./11. oktober og 18./19. oktober med hjemme- og bortekamp.

Brann gikk i fjor glipp av en historisk Champions League-plass da de ble slått av svenske Rosengård i playoff.

Caroline Haugland sendte Brann i ledelsen 1–0 etter at Anderlecht-keeper Seraina Friedli hadde rotet det til for seg selv.

Karoline Haugland scoret Branns første mål lørdag kveld. Vis mer

Det ble 2–0 da australske Larissa Crummer kom alene med målvakten og snek ballen i mål.

Branns Maria Brochmann sendte ballen i nettet i 2. omgang - men målet ble korrekt annullert for offside.

Amalie Eikeland skulle derimot legge på til 3–0 etter nydelig forarbeid av innbytteren Rakel Engesvik.

Mimmi Löfwenius. Vis mer

Olaug Tvedten sendte Vålerenga i ledelsen 1–0 etter bare fire og et halvt minutts spill på Intility i Oslo.

Men så rotet Selma Pettersen det til, og Katherine Loferski utlignet for Celtic. Lagene gikk til pause med 1–1.

Karina Sævik var veldig nær ved å sende Vålerenga i ledelsen i det 70. minutt - men keeper reddet sterkt.

Etter 77 minutter la keeper Guro Pettersen seg ned - men kunne fortsette etter litt behandling.

Vålerenga vant 3–1 over Minsk i sin første kamp, mens Celtic vant knepent 1–0 over Brøndby.

Brann vant enkelt 5–0 over Lokomotiv Stara Zagora, mens Anderlech vant like lett 5–0 over GKS Katowice.