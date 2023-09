Vålerenga videre mot Champions League etter utrolig straffedrama

(Vålerenga-Celtic 2–2, 11–10 på straffer og Anderlecht-Brann 0–3) Vålerenga er videre til Champions League-playoff etter et vanvittig drama som ble avgjort på den 22. straffen.

Brann avanserte også til playoff. Det er fortsatt ett hinder igjen før vi snakker om plass i Champions League.

Vålerenga måtte altså ut i straffer etter å ha utlignet til 2–2 i det 121. minutt.

Elise Thorsnes, Olaug Tvedten, Janni Thomsen, Mimmi Löfwenius og Ingibjörg Sigurðardóttir scoret på Vålerengas fem første straffer - men Celtic var ikke dårligere: 5–5.

Michaela Kovacs, Linn Vickius og Stine Brekken satte inn de tre neste. Det sto 8–8. Elizabeth Pechersky var den neste, så scoret Guro Pettersen 10–9 på Vålerengas tiende straffe. Felicia Rogic satte 11–10 - før Celtic-keeper Kelsey Daugherty bommet da hun som 22. spiller skulle prøve å utligne til 11–11.

Olaug Tvedten sendte Vålerenga i ledelsen 1–0 etter bare fire og et halvt minutts spill på Intility i Oslo. Men så rotet Selma Pettersen det til, og Katherine Loferski utlignet for Celtic.

Kampen endte 1–1. I slutten av 1. ekstraomgang jublet Celtic-spillerne - til ingen nytte. Dommeren var klar på at Ingibjörg Sigurðardóttir hadde reddet ballen før den passerte mållinjen. Men i det 115. minutt var det klart for Celtic-scoring. Jennifer Smith avsluttet nydelig - uten mulighet for VIF-keeper Guro Pettersen til å redde. 1–2.

Men i det 121. minutt utlignet Elise Thorsnes på straffe for Vålerenga. Felicia Rogic ble tatt, og dommeren pekte helt riktig på 11-metersmerket.

Brann gikk i fjor glipp av en historisk Champions League-plass da de ble slått av svenske Rosengård i playoff.

Caroline Haugland sendte Brann i ledelsen 1–0 etter at Anderlecht-keeper Seraina Friedli hadde rotet det til for seg selv.

Det ble 2–0 da australske Larissa Crummer kom alene med målvakten og snek ballen i mål.

Branns Maria Brochmann sendte ballen i nettet i 2. omgang - men målet ble korrekt annullert for offside.

Amalie Eikeland skulle derimot legge på til 3–0 etter nydelig forarbeid av innbytteren Rakel Engesvik.