Bengt Eriksen blir trener for fjerdedivisjonsklubb

Bengt Eriksen (57) har vært eliteserietrener og fotballekspert på TV. Nå tar han et dypdykk ned i divisjonene.

NY JOBB: Her er Bengt Eriksen, sportslig leder Bjørn Opdahl (til venstre) og styreleder i JIF fotball Geir Ivar Sæthren (til høyre).

Håkon Brandsnes, VG

14 minutter siden

– Jeg håper på et skikkelig fotballeventyr på bygda, sier Bengt Eriksen til VG.

Eriksen signerte under på kontrakten tirsdag kveld. Dermed går han i fotsporene til faren Leif Eriksen som trente Jevnaker i to sesonger på 70-tallet. Far og sønn Eriksen har også begge trent Skeid.

57-åringen sier til VG at nostalgia er en av grunnene til at han takket ja til jobben.

– Jeg løp jo rundt utpå Jevnaker stadion som 9- og 10-åring. Samtidig er det også en pågående og entusiastisk gjeng fra Jevnaker som har henvendt seg flere ganger. Det er en lyst og vilje til å påvirke. Jeg er vant til å påpeke, men nå kan jeg påvirke som trener, sier Eriksen til VG.

EKSPERT: Bengt Eriksen er for mange kjent som TV-ekspert. Her fra et promobilde med Eurosport-teamet i forbindelse med en Eliteserie-sending.

På 90-tallet spilte Jevnaker i 1. divisjon (nivå to) i tre sesonger. Nå har de falt ned til 4. divisjon (nivå fem). Kommunen utenfor Hønefoss er kanskje først og fremst kjent for Hadeland Glassverk og badeparken i Randsfjorden. Eriksen håper nå å gjøre også klubben til en severdighet.

– Vi har jobbet en tid med å få på plass ny hovedtrener for A-laget vårt. Nå er vi både glade og ikke så lite stolte over at en profil som Bengt Eriksen har takket ja til jobben. Med han får vi en trener som hele livet har levd og åndet for fotball. Han er en klubbygger, motivator og pedagog som vi tror vil løfte hele bygda, sier sportslig leder Bjørn Opdahl

Eriksen ble ansatt som daglig leder for Moss på nyåret, men trakk seg fra jobben etter halvt år. For mye administrasjon og for lite fotball, var begrunnelsen overfor Moss Avis.

57-åringen sier at han «bare har sett spillerne i ti minutter i tussmørket», og at han derfor ikke helt vet hva slags potensial det er i stallen. Men du kommer langt med vilje, slår Eriksen fast.

– Og den gjengen jeg har møtt hittil, viser stor vilje til å bli bedre. Det er det beste utgangspunktet. Jeg aner ikke hvem jeg skal trene, men det er alltid potensial der det er vilje. Min oppgave er å få dem med meg. De må gidde, det må ligge i bånn, og så får vi se om dette kan bli starten på et eventyr på bygda, sier Eriksen.