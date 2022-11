Fotball Fotball-VM 2022 Arbeidersønnen som provoserer Fotball-Europa Gianni Infantino skulle være fotballens redningsmann. Nå stiller han resten av verden opp mot Norge og store deler av europeisk fotball.

12 minutter siden

– Jeg har vært på en utrolig reise. På den har jeg møtt mange fantastiske folk, mennesker som elsker, puster og lever fotball hver dag. Dette er folk som fortjener at Fifa er høyt respektert. Vi vil gjenopprette bildet av og respekten for Fifa. Alle i verden vil applaudere oss og dere for hva vi gjør i fremtiden, sa Gianni Infantino som nyvalgt Fifa-president i 2016.

Under syv år senere får organisasjonen alt annet enn applaus.

De siste dagene har VM-stjernene i Qatar delt avisforsidene med Infantino, mannen som skulle redde Fifas rykte.

Hvem er egentlig den mektige fotballpresidenten?