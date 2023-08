Branns målscorer vurderte å ikke spille: – Det satt veldig langt inne

ALKMAAR (VG) (AZ Alkmaar – Brann 1–1) Brann tar med seg et kjemperesultat fra Nederland i Conference League-playoffen. Slik hadde det kanskje ikke gått om Niklas Castro hadde droppet kampen.

IKKE I FORM: Niklas Castro, som her klemmes av Bård Finne (t.h.) etter 1–0-scoringen mot AZ Alkmaar, vurderte å stå over kampen torsdag kveld. Vis mer





Publisert: 24.08.2023 22:40 Oppdatert: 25.08.2023 00:21

– Akkurat nå har jeg det ikke så veldig bra. Jeg håper bare at jeg kan komme meg hjem, og bli frisk til neste torsdag, forteller Niklas Castro til VG etter 1–1-kampen mot AZ Alkmaar.

Branns målscorer innrømmer at han måtte vurdere om han i det hele tatt kunne spille play off-kampen torsdag kveld.

– Det satt veldig langt inne. Hvert fall i dag tidlig, sier 27-åringen som i møte med VG tydelig ikke var i form.

Han forteller om feber og sår hals, og et øre han ikke hører på, men til tross for sykdommen ble kampen til syvende og sist en god opplevelse – både for ham og laget.

– Det er utrolig gøy at vi gjør det vi gjør.

– Jeg spilte mye lenger enn jeg trodde at jeg hadde i meg, og får en scoring også så det er utrolig gøy. Jeg er bare glad jeg klarer å psyke meg opp sånn jeg gjør, sier Castro.

– Hvordan tror du natten blir nå?

– Det tror jeg blir forferdelig. Jeg kommer til å ligge og svette som jeg gjorde i dag tidlig.

I dårlig form eller ei, Castro satte en støkk i AZ Alkmaar da han sørget for ellevill jubel blant de tilreisende på tribunen i Nederland, og 1–0-ledelse i annenomgang.

Pantelis Chatzidiakos utlignet for AZ etter en retur 20 minutter før slutt, men etter beinhardt arbeid i 90 minutter tar likevel Brann med seg et solid resultat til Bergen og returoppgjøret om én uke.

– Det blir et mareritt å komme hjem til Bergen og gjøre dette en gang til, sier en lettet Brann-trener Eirik Horneland til VG etter kampen.

– Det blir et sant helvete. Vi må grave dypt. Jeg er utrolig stolt over måten de graver så dypt på og jobber for hverandre, berømmer Horneland spillerne.

STOLT: Eirik Horneland berømmer spillerne sine for måten de spilte på mot AZ Alkmaar. Vis mer

Tross et nytt slit på hjemmebane om en uke gleder Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen seg:

– Jeg tror det blir kok. Nå er det et gruppespill som står på spill, så da vil jeg tro at stadion gynger igjen, spår han.

Brann har ikke kommet lenger enn til kvalifiseringsrundene i Europa siden 2008/2009 da de tapte for Deportivo de La Coruña i 1. runde av den daværende UEFA-cupen.