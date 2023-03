Guro Reiten matchvinner i gigantmøtet: – Fantastisk

(Lyon-Chelsea 0–1) Hun nølte ikke da hun fikk sjansen. Guro Reiten ble matchvinner – med feil fot – i gigantmøtet i Champions League. Ada Hegerberg ble sittende på benken i Frankrike.

AVGJORDE: Guro Reiten scoret et av karrierens viktigste mål.

22.03.2023 20:40

28-åringen fra Sunndalsøra ga London-klubben et fantastisk utgangspunkt foran returkampen i London neste uke. Den engelske ligalederen kan komme til å slå ut den regjerende mesteren, som tidligere har vunnet 13 av 14 kvartfinaler i Champions League.

Trønderen ble spilt opp etter et vanvittig forarbeid av Erin Cuthbert. Skotten vant ballen 40 meter fra mål, kjørte en tunnel og fant Reiten inne i boksen.

Venstrebente Reiten skjøt på første touch med høyrefoten. Ballen curlet inn i det lengste hjørnet til Lyon-keeper Christiane Endler. Et av karrierens viktigste mål for den norske landslagsspilleren.

– Fantastisk mål, var beskrivelsen fra DAZN-kommentator Lucy Ward etter Reitens andre Champions League-mål for sesongen.

Scoringen kom etter 27 minutter og Chelsea et perfekt utgangspunkt før 2. omgang. Lyon hadde ballen mest, men skapte lite. Lauren James var nær ved å gi Chelsea 0–2. Ballen smalt i stolpen etter fin prestasjon av Reitens kollega på motsatt kant.

I SENTRUM: Guro Reiten omringet av Erin Cuthbert, Sophie Ingle, Lauren James og Melaine Leupolz etter scoringen.

Delphine Cascarino var bare centimeter fra å utligne etter timen. Ballen smalt i stolpen fra Lyon-angriperen.

Guro Reiten svarte med å avslutte et godt Chelsea-angrep med et skudd i nettveggen.

Hjemmelaget presset på mens Ada Hegerberg varmet opp på sidelinjen for første gang denne sesongen. Men hun satte seg etter hvert tilbake på benken, mens Maren Mjelde fikk med seg de siste minuttene i Chelsea-forsvaret.

Lyon presset på, men Chelsea forsvarte seg glimrende.

PÅ BENKEN: Ada Hegerberg.

Ada Hegerberg er klar for spill igjen etter nye 202 dager på skadelisten. Lyon-stjernen har brukt lang tid på å komme tilbake etter smellen mot Belgia i VM-kvalik for Norge 2. september i fjor.

– Deilig å være tilbake, sier Hegerberg i en video på Lyons twitterkonto.

– Jeg har lyst til å gi alt og vise hele mitt potensial igjen, sier spissen som også var ute med en kneskade fra januar 2020 til oktober 2021.

– Selvsagt kommer jeg tilbake for meg selv personlig, men særlig for å hjelpe laget til resultater. Vi trenger alle tilgjengelige ressurser for å prestere på topp, sier Hegerberg med 59 mål på 60 Champions League-kamper.

Den siste scoringen kom da Barcelona ble slått i Champions League-finalen sist vår.

Men denne sesongen har vært tøffere for Lyon med to uavgjorte mot Juventus og et braktap 1–5 for Arsenal på hjemmebane.

Nå får Lyon – med åtte CL-titler – en tøff jobb med å komme til semifinalen.