Rystet etter Potter-sparkingen: – Det er spinnvilt

Søndag kveld bekrefter Chelsea at Graham Potter (47) er ferdig i klubben. Nils Johan Semb er rystet over de mange trenerbyttene i Premier League.

OVER OG UT: For Graham Potter.









02.04.2023 21:05 Oppdatert 02.04.2023 21:45

Dette blir det 13. trenerbyttet i Premier League denne sesongen, noe som er rekord. Brendan Rodgers fikk sparken i Leicester tidligere søndag.

Viaplay-ekspert og tidligere landslagstrener Nils Johan Semb er særdeles betenkt over at det settes ny rekord i antall sparkede trenere i Premier League denne sesongen.

– Fotballen er en bransje som er veldig spesiell. Det er et forbruk på managere og så mye penger i bransjen. Det er ikke noe bra for bransjen. Det er bruk og kast. Man får ikke tid. De skifter managere som andre skifter skjorte, sier en rystet og oppgitt Semb til VG.

Den forhenværende Chelsea-eieren, russiske Roman Abramovitsj, var kjent sine hyppige trenerskifter. I fjor sommer ble klubben kjøpt av et konsortium, med Todd Boehly og Behdad Eghbali i spissen. På under ett år er to nye managere blitt byttet ut.

Nils Johan Semb synes Chelsea skiller seg ut, og ikke på en positiv måte.

– Dette sier mest om Chelsea. Det er spinnvilt hele tiden hvor mye penger de bruker på spilleroverganger og på managerne. Jeg ser ikke den røde tråden. De spillerne de har handlet inn for enorme beløp er ikke så mye bedre enn de dem hadde, sier Semb.

Fakta Chelsea-managere siden 2000: 2022-2023: Graham Potter 2021-2022: Thomas Tuchel 2019-2021: Frank Lampard 2018-2019: Maurizio Sarri 2016-2018: Antonio Conte 2015-2016: Guus Hiddink 2013-2015: José Mourinho 2012-2013: Rafa Benitez 2012: Roberto Di Matteo 2011-2012: André Villas-Boas 2009-2011: Carlo Ancelotti 2009: Guus Hiddink 2008-2009: Luiz Felipe Scolari 2007-2008: Avram Grant 2004-2007: José Mourinho 2000-2004: Claudio Ranieri Vis mer

Potter fikk en femårskontrakt da han tok over Chelsea 8. september i høst. Chelsea hadde allerede brukt store penger i sommerens overgangsvindu under Tuchel. Det stoppet ikke klubben fra å bruke over tre milliarder kroner i januarvinduet.

«Bra trener, men ikke i eliteklassen ennå. Så aldri ut som en Chelsea-manager. Vant aldri fansen på sin side, ikke minst på grunn av noen rare taktikker og spillere ute av posisjon. Men litt sympati fordi klubben ikke kjøpte en midtspiss», skriver den anerkjente The Times-journalisten Henry Winter på Twitter.

Bruno Saltor (42) tar over laget som midlertidig trener. Spanjolen spilte i Brighton fra 2012 til 2019, da han la opp. Han gikk inn i Potters trenerteam i høst.

– På vegne av alle i klubben så ønsker vi å takke Graham for hans bidrag i Chelsea. Vi har den ytterste respekt for Graham som trener og person. Han har alltid opptrådt profesjonelt og med integritet. Vi er alle skuffet over utfallet, sier Chelsea-eierne Todd Boehly og Behdad Eghbali i en felles uttalelse.

Fakta Managere som har mistet jobben i Premier League denne sesongen: Bournemouth: Scott Parker (30. august) Chelsea: Thomas Tuchel (7. september) Wolverhampton: Bruno Lage (2. oktober) Aston Villa: Steven Gerrard (20. oktober) Southampton: Ralph Hasenhüttl (6. november) Everton: Frank Lampard (23. januar) Leeds: Jesse Marsch (6. februar) Southampton: Nathan Jones (12. februar) Crystal Palace: Patrick Vieira (17. mars) Tottenham: Antonio Conte (26. mars) Leicester: Brendan Rodgers (2. april) Chelsea: Graham Potter (2. april) Vis mer

Da sesongen startet, var Thomas Tuchel (nå tatt over Bayern München) Chelsea-manager. Han tok over for Julian Nagelsmann, mannen som er en av de heteste kandidatene til å bli Potters etterfølger i Chelsea.

– Sammen med våre utrolige supportere står vi alle bak Bruno og resten av laget når vi fokuserer på resten av sesongen. Vi har ti seriekamper igjen og en kvartfinale i Champions League. Vi skal legge inn all innsats og anstrengelse for å avslutte sesongen på en god måte, sier Boehly og Eghbali i pressemeldingen.

Chelsea ligger på en skuffende 11. plass i Premier League, men er et av åtte lag som er igjen i Champions League. De møter Real Madrid i kvartfinalen.

Tidligere har Potter ledet svenske Östersund, samt Swansea og Brighton.