Toppsjefer trekker seg etter sjokkrapporten om sexmisbruk: – Jeg kan ikke unnskylde nok

To klubbeiere trekker seg etter sjokkrapporteren om seksuell trakassering og misbruk av kvinnelige fotballspillere i National Women’s Soccer League.

GIR SEG: Arnim Whisler hyller Alyssa Mautz under en seremoni da hun la opp i sommer. Nå har Whisler trukket seg.

Nå nettopp

Både Merritt Paulson i Portland Thorns og Arnim Wishler i Chicago Redstar sier fra seg rollene som toppsjefer. Begge blir nevnt i den knusende rapporten fra USAs tidligere justisminister Sally Q. Yates og advokatfirmaet King & Spalding.

200 spillere er blitt intervjuet. Noe som har resultert i den 172 sider store rapporten som har rystet amerikansk fotball siden mandag. arrow-outward-link

– Jeg kan ikke unnskylde nok for vår rolle i en grov systemisk svikt i å beskytte spillerne sikkerhet og feiltrinnene vi gjorde i 2015. Jeg beklager virkelig, sier Merritt Paulson ifølge en pressemelding arrow-outward-link fra klubben. Han er også involvert i MLS-klubben Portland Timbers.

Rapporten påpeker at klubbeieren støttet Portland Thorns-trener Paul Riley for syv år siden. Den britiske treneren ble anklaget for trakassering og seksuell tvang mot spillerne Sinead Farrely og Mana Shim. Riley ble i fjor høst sparket som trener for landslagssjef Hege Riises tidligere klubb, North Carolina Courage, etter sterke beskyldninger om misbruk. 59-åringen er fratatt lisensen og etterforskes av FIFA.

Rileys kontrakt i Portland Thorns ikke ble fornyet, men klubben kommuniserte aldri hvorfor. Merritt Paulsson gikk god for Paul Riley, som kunne fortsette karrieren i Western New York Flash i 2016.

TREKKER SEG: Merritt Paulson i forbindelse med en kamp i 2018.

Også Gavin Wilkinson og Mike Golub, som har jobbet tett med Merritt Paulson, har trukket seg fra sine roller. Paulson og Wilkinson skal ifølge rapporten ha kommet med upassende kommentarer om kvinner i fotballklubben.

Golub er anklaget for å ha kommet med upassende seksuelle bemerkninger til tidligere Thorns-trener, Cindy Parlow Cone, for ni år siden. Hun er nå fotballpresident i USA.

– Gårsdagens avsløring av Yates-rapporten er den mørkeste dagen i mitt liv, og jeg vet det samme gjelder for alle andre som elsker klubben og ligaen vår, sier Merritt Paulson.

Også Chicago Redstar-eier Arnim Whisler er beskyldt for å ha beskyttet en mannlig trener mot beskyldninger om misbruk. Red Star-trener Rory Dames ville gå av i 2014, men klubbeier Whisler nektet. Beskyldningene førte ikke til noen disiplinære sanksjoner mot treneren. Wishler gikk i stedet til angrep på de kvinnelige spillerne og beskyldte dem for å ville «stenge ned ligaen».

Christen Press – med landskamper for USA – klaget Wishler inn for det amerikanske forbundet for andre gang i 2018.

Nå trekker han seg fra posisjonen og beklager for hva spillere har opplevd i Chicago.

– Jeg innser at min tilstedeværelse en distraksjon, skriver Arnim Wishler i en uttalelse.

STOPPET KAMPEN: Alle aktører i NWSL-kampen mellom Portland Thorns og Houston Dash stoppet kampen for å protestere mot overgrep og trakassering i fjor høst.

– Våre undersøkelser har avslørt en liga med overgrep og uredelighet – verbale, følelsesmessige og seksuelle overgrep – har gjennomsyret flere lag og fra flere trenere, skriver Sally Q. Yates – sjefetterforskeren i rapportens oppsummering.

For ett år siden stoppet The Portland Thorns og Houston Dash en N.W.S.L.-kamp for å hedre spillere som har overlevd seksuell mishandling og i protest mot ligaens behandling av klager.

Ifølge rapporten skal problemet være omfattende og eksemplene mange. Flere trenere blir navngitt.