Ble tilkjent over 30 millioner - nå må nordmannen møte i CAS

Fifa tilkjente Omar Elabdellaoui over 30 millioner kroner fra Galatasaray. Nå går saken helt til topps i idrettens rettssystem.

TIL RETTEN: Omar Elabdellaoui og Galatasaray møtes i en høring i CAS i slutten av året. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 15:57

Det kommer frem av en liste på CAS CASIdrettens voldgiftsrett, populært kalt Idrettens høyesterett sine nettsider. Ifølge den skal Omar Elabdellaoui og hans gamle klubb Galatasaray møtes i Lausanne 21. desember i år.

Det er samme instans som til slutt felte Therese Johaug i dopingsaken mot henne.

Bakgrunnen for Omar Elabdellaouis høring er en dom fra Fifa i mars i år. Av dokumentene kom det fram at Galatasaray ble dømt til å etterbetale i overkant av 32 millioner kroner etter dagens kurs.

Nyttårsaften 2020 var den norske backen - som nå spiller i Bodø/Glimt - involvert i en fyrverkeriulykke. Fotballspilleren måtte gjennom elleve operasjoner og må i dag spille med briller.

Overfor Fifa har Elabdellaoui forklart at han var frisk og klar igjen til å spille fotball i januar 2021, ett år etter ulykken.

«Likevel bestemte klubben seg for brått og ensidig å avslutte forholdet», forklarer Elabdellaoi ifølge Fifas papirer.

I saken argumenterer nordmannen med at lagkamerater, støtteapparat og det medisinske apparatet alle bekreftet at Elabdellaoui kunne «yte sine tjenester».

KONFLIKT: Omar Elabdellaoui fikk 20 kamper for Galatasaray. Nå står han i en konflikt med gamleklubben. Her fra et møte med Rangers i 2020. Vis mer

Galatasaray skal ha foreslått et utlån til den tyrkiske klubben Ümraniyespor, noe Elabdellaoui skal ha stilt seg tvilende til. Galatasaray forklarer da at de «ikke kunne fortsette å betale lønn for ingenting».

1. september 2022 terminerte Galatasaray kontrakten.

Til slutt bestemte Fifa at den norske spilleren hadde krav på etterbetaling. At saken nå skal opp til CAS, kan tyde på at Galatasaray har klaget inn den avgjørelsen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Elabdellaouis agent Mikail Adampour, uten hell.

Galatasaray representeres av advokatselskapet Ruiz-Huerta & Crespo Sports Lawyers. De har heller ikke besvart VGs henvendelse.

Elabdellaoui har elleve kamper for Glimt denne sesongen, men har ikke vært på banen siden 16. juli. En ankelskade gjør at han ikke ble registrert for spill i nordlendingenes tropp til europacupspill tropp denne høsten.

Han står oppført med 49 landskamper for Norge.