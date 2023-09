Norge glimtet til i Smeruds debut. – Nå må vi gå videre, er beskjeden fra Caroline Graham Hansen.

(ULLEVAAL STADION, Aftenposten): Leif Gunnar Smerud viste frem konturene av et landslag som gjerne ønsker å la fortid være fortid.

– Det er bittert, oppsummerer Caroline Graham Hansen etter 1–1-oppgjøret mot Østerrike. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 22:50 Oppdatert: 22.09.2023 23:21

Norge–Østerrike 1–1 (1–0)

Caroline Graham Hansen tråkler seg gjennom det østerrikske forsvaret, blir felt og skaffer Norge straffe da det er spilt i underkant av to minutter.

Så brenner Guro Reiten på straffe.

Videre følger et titall målsjanser før Karina Sævik endelig utløser jubelen på Ullevaal stadion.

Norge dominerte første omgangen mot Østerrike i Nations Leauge. Aggressivt spill, høyt press og fokus på å vinne ballen høyt i banen var akkurat som bestilt av Leif Gunnar Smerud.

Dessverre holdt det ikke. Norge falt tilbake etter pause, og Østerrike utlignet etter 72 minutter.

Til manges frustrasjon.

Karina Sævik satte Norges første og eneste mål mot Østerrike. Vis mer

– Ser ikke tilbake på det som har vært

Etter kun tre dagers intensiv oppladning var det spenning knyttet Leif Gunnar Smeruds debut som midlertidig landslagssjef.

Nå er beskjeden fra treneren og flere spillere at de må få rom til å legge tidligere hendelser bak seg.

– Vi ser ikke tilbake på det som har vært, sier landslagssjefen og referer til at det har vært en del kritikk og intern uro i etterkant av sommerens VM, som medførte at Hege Riise gikk av som landslagstrener.

Fakta Norge–Østerrike Hvor: Ullevaal stadion, Oslo fredag. 22 september klokken 19.00. Hva: Nations Leauge kvinner, 1. runde. Mål: Karina Sævik 1–0 og Eileen Campell 1–1. I nasjonsligaen kjemper lagene om en billett til OL. Norge spiller neste kamp tirsdag borte mot Portugal. Vis mer

– Vi fortjener tre poeng i dag

Guro Reiten sa til Aftenposten i dagene før kampen på Ullevaal at det er begrenset hvor mye de kan forberede seg på tre dager.

– Det har vært ekstremt hektisk, og vi har hatt mye vi skal gjennom på kort tid.

Etter kampslutt var det en tydelig skuffet Reiten som møtte pressen:

– Jeg skulle selvfølgelig ha scoret på den straffen der, men vi spiller to helt forskjellige omganger i denne kampen.

Guro Reiten bommet på straffespark mot Østerrike. Etterpå var skuffelsen stor. Vis mer

– Jeg synes vi fortjener tre poeng i dag, sier Reiten, som også var nær ved å skaffe Norge enda en straffe da hun ble felt innen straffefeltet, til store protester fra de 7000 oppmøtte.

– Ble du snytt for en straffe?

– Jeg har ikke sett situasjonen igjen ut på banen der. Der og da følte jeg at det var straffe, men sånn er det.

Hun forklarer at det er særlig én ting hun ønsker seg som landslagsspiller i tiden fremover.

– Jeg ønsker at folk kommer på kamp, fordi de synes det er artig.

– Det har vært mye ting som ikke handler om spillet på banen. Det vil vi få bort, avslutter en tydelig Reiten.

– Vi er et mye bedre landslag enn det vi har fått vist de siste året

Det er også landslagets gjenvalgte visekaptein, Caroline Graham Hansen, enig i:

– Det er ingen vits i fortsette å gå inn i detalj om dette nå. Jeg har ingen kommentarer om det, sa Hansen på spørsmål om Hege Riises avgang onsdag ettermiddag.

Caroline Graham Hansen var skuffet etter uavgjort mot Østerrike. Vis mer

Hansen er delvis fornøyd med landslagets prestasjoner fredag, men hun sier at ett poeng ikke var det de hadde håpet på.

– Det er bittert. Vi spilte best og skulle satt mange flere mål, forteller hun men understreker at det nettopp er et nytt landslag de ønsker å vise frem:

– Vi går ut på banen og viser et annet ansikt enn vi har gjort tidligere. Vi viser vilje og får også bevist at vi er et mye bedre landslag enn det vi har fått vist det siste året.