Erik ten Hag svarte om misnøye-rykter: – Jeg kjenner spillerne mine

Sesongen har startet med krise for Erik ten Hag (53). Nå øker presset, med rapporter om misnøye i garderoben.

MÅTTE SVARE PÅ RYKTER: Erik ten Hag er under press i Manchester United.





Publisert: 22.09.2023 14:58

På pressekonferansen før kampen mot Burnley på lørdag måtte ten Hag svare på påstandene om misnøye i garderoben.

– Er du bekymret for antallet lekkasjer? Det har vært rapporter om at spillere er misfornøyde.

– Jeg vet ikke om det er lekkasjer, men jeg vet hva de mener. Jeg kjenner spillerne mine, hevder ten Hag.

– Så du sier det ikke skjer?

– Jeg kjenner spillerne mine. Alle kan komme med antydninger, det er helt greit for oss.

Fredag meldte Manchester Evening News at flere spillere skal være misfornøyde med tilbakemeldingene de får fra ten Hag, og at enkelte spillere mener treneren har favoritter i garderoben som aldri får kritikk.

Manchester United har tapt fire av sine fem siste kamper. Klubben står midt i sin verste sesongstart på ni år. Onsdag ble det 4–3-nederlag for Bayern München etter en enorm tabbe fra klubbens nye keeper, André Onana.

Lørdag kveld venter Burnley på Turf Moor – et stadion Manchester United ikke tapt på siden 2009. Sander Berges nye klubb knep sitt første poeng med 1–1 på bortebane mot Nottingham Forest sist helg, men hjemme har comebacket vært vondt å være Burnley: Tre strake tap med til sammen 11 baklengsmål. Erling Braut Haaland scoret to av dem i seriepremieren.

United-manageren må håndtere vanskelige personalsaker med Antony, Jadon Sancho og Mason Greenwood samtidig som sesongen har startet med problematisk svake resultater.

Erik ten Hag møter en viss forståelse hos forgjengeren Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg vet hva han går gjennom. Dette er en drømmejobb, men den er vanskelig. Du har med mennesker å gjøre, med alle deres problemer og bakgrunn. Det er ikke et dataspill, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju med The Athletic.

Nederlenderen selv er ikke overrasket over hvor tøft det er å trene Manchester United.

– Nei, det er mitt andre år. Det går ikke alltid oppover. Man blir sterkere av det så lenge man holder sammen. Det er det vi gjør. I garderoben, støtteapparatet, trenerne, det medisinske teamet. Alle holder sammen, og i Manchester United fortsetter man å kjempe, sa ten Hag.