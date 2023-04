The Athletic: Frank Lampard nær Chelsea-retur

Frank Lampard (44) skal være nær en sensasjonell retur som manager for Chelsea.

NÆRMER SEG: Frank Lampard skal være på vei tilbake til Chelsea. Her avbildet på tribunen under kampen mot Liverpool tirsdag kveld.

05.04.2023 20:00 Oppdatert 05.04.2023 20:46

Saken utvides

Det er engelske The Athletic som melder at det skal være forhandlinger om en avtale som gjør 44-åringen til midlertidig manager for Chelsea ut sesongen, etter at Graham Potter fikk sparken søndag.

Lampard var på tribunen under tirsdagens kamp mot Liverpool, som endte 0–0.

Lampard var manager for London-klubben fra juli 2019 til januar 2021. Den gang ble han erstattet av Thomas Tuchel.

44-åringen fikk sparken som Everton-manager 23. januar. Nå ser det ut som om engelskmannen er tilbake i Premier League, og overtar et Chelsea-lag som ligger på en skuffende 11.-plass i ligaen.

Chelsea møter Wolverhampton i ligaen lørdag, før de skal ut i Champions League-kvartfinale mot Real Madrid onsdag.