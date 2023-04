Brann ned på jorden – keepervikaren tabbet seg ut

SKIEN (VG) (Odd – Brann 2–0) Høytflyvende Brann ble tatt ned på jorden etter at Odd utkjempet medaljekandidaten i Skien.

EFFEKTIVE: Odd utnyttet sjansene sine og slo Brann i Eliteseriens andre runde. Her kunne Filip Jørgensen (i midten) feire med lagkameratene etter å ha satt kampens første mål. I bakgrunnen står Eirik Holmen Johansen etter å ha slått hull i lufta.

– Vi sliter med å få kontroll på kampen. Så slipper vi inn rett før pause og får oppoverbakke, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Det eneste skåret i gleden fra Branns storseier mot Haugesund, skulle bli utslagsgivende i den andre serierunde for Brann. Førstekeeper Mathias Dyngeland pådro seg en fingerskade da.

Rett før pause i Skien, bommet reservekeeper Eirik Holmen Johansen på en tur ut i feltet og Filip Rønningen Jørgensen satte inn 1–0 for Odd.

– Jeg har ikke sett det ordentlig ennå. Det kan hende jeg burde løst det bedre, men i hodet mitt føler jeg det var riktig valg å gå. Surt å ikke rekke frem, sier Holmen Johansen til VG.

– Det kan hende jeg burde gjort det bedre, men å kalle det en «keepertabbe» er kanskje strengt, fortsetter ham.

UHELDIG: Brann-keeper Eirik Holmen Johansen bommet på et innlegg i Skien.

– Tabbe fra Holmen Johansen. Dette har han gjort før – på samme arena. Ute og sykler i feltet, skrev Anders Pamer, kommentator i Bergens Tidende.

I 2019 debuterte Holmen Johansen for bergenserne på Skagerak Arena. Da bommet han også i feltarbeidet, som sørget for at Brann tapte 2–3 i serieåpningen den sesongen.

– Det er surt med to tabber her, sier Holmen Johansen.

Denne gangen skulle det bli 0–2-tap. Holmen Johansen kunne gjøre lite med den andre Odd-scoringen fra Mikael Ingebrigtsen, der Brann ble kontret i senk.

– En fantastisk laginnsats som gjør at vi står imot og klarer å score. Vi kontrer i voldsomme bølger, sier Odd-trener Pål Arne Johansen til VG.

Fakta Kampfakta: Odd – Brann 2–0 (1–0) Mål: 1–0 Filip Rønningen Jørgensen (44), 2–0 Mikael Ingebrigtsen (69). 5781 tilskuere. Gult kort: Conrad Wallem, Odd, Sivert Heltne Nilsen, Aune Heggebø, Brann. Odd (3-2-3-2): Leopold Wahlstedt – Steffen Hagen, Solomon Owusu, Sondre Solholm Johansen (Diogo Tomas fra 20.) – Dennis Gjengaar, Josef Baccay – Mikael Ingebrigtsen, Conrad Wallem, Filip Rønningen Jørgensen (Leonard Owusu fra 72.) – Ole Erik Midtskogen (Faniel Tewelde fra 86.), Milan Jevtovic. Brann (4-3-3): Eirik Holmen Johansen – Svenn Crone, Japhet Sery Larsen, Ruben Kristiansen, David Wolfe – Mathias Rasmussen (Aune Heggebø fra 71.), Sivert Heltne Nilsen (Isak Hjorteseth fra 89.), Felix Horn Myhre – Frederik Børsting (Niklas Wassberg fra 71.), Bård Finne, Ole Didrik Blomberg (Niklas Castro fra 78.). Vis mer

SUKK: Brann-spillerne fortviler underveis i kampen.

Odd gikk rett i strupen på Brann. Kun seks minutter var passert da vertene spilte seg fremover og fikk vendt ut til Milan Jevtovic. Han trakk innover og skrudde ballen mot krysset, men tverrliggeren sto i veien.

Odd-talentet Dennis Gjengaar var også frempå og fintet vekk Ruben Kristiansen, men Holmen Johansen parerte.

Mange vil nok forbinde Odd-Brann-oppgjøret med en av norsk fotballs mest omdiskuterte hendelser tilbake i 2009, da Peter Kovacs stjal ballen fra en kneskadet Håkon Opdal og scoret i 5–1-seieren til Odd.

BRÅK: Etter Peter Kovacs mål mot Brann i 2009.

14 år etterpå kunne man fått en «reprise». Odd-forsvarer Sondre Solholm Johansen løp tilsynelatende på seg en strekkskade i en spurtduell med Bård Finne, og plutselig hadde sistnevnte fri vei mot målet. Finne valgte likevel å stoppe angrepet i solidaritet og spille ballen ut over sidelinjen – til rungende applaus fra hjemmepublikumet.

– Vurderingen der og da er at jeg er langt bak ham før situasjonen og ikke ville fått tak i den ballen. Det føltes naturlig ut, sier Finne til VG.

– Det er sikkert noen som liker det veldig godt og sikkert noen som mener man burde utnyttet det, fortsetter Finne.

– En stor hyllest til Finne, det er godt å se slik fantastisk fair play på dette nivået, sier Odd-trener Johansen.

På stillingen 0–0 kom Brann til flere sjanser ved Frederik Børsting, David Møller Wolf og Felix Horn Myhre, men uten hell. Så kom Odds 1–0-mål.

Etter pause bølget kampen frem til Odd satte 2–0 i 69. minutt. Conrad Wallem løp banen på langs og fikk lagt igjen til Ingebrigtsen som kontant satte 2–0.