Fire VAR-situasjoner tok tolv minutter: – Ødelegger fotballen

En rekke avgjørende VAR-situasjoner tok over tre minutter hver å avgjøre i lørdagens eliteserierunde.

TRE MINUTTER: Dommer Sigurd Smehus Kringstad pekte til slutt på straffemerket i Haugesund – etter tre minutter med stopp i spillet.

14.05.2023 09:08

Totalt tok fire VAR VARVideo assistant referee - videodømming.-situasjoner rundt tolv minutter fra hendelsene skjedde til avgjørelsen ble tatt:

Vålerengas straffespark i Haugesund: Rett i underkant av tre minutter

Bodø/Glimts 3–2-scoring mot Rosenborg (mulig offside): Rett i underkant av tre minutter

Sarpsborgs 2–0-scoring mot Brann (mulig offside): Nøyaktig tre minutter

HamKam-keeper Marcus Sandbergs røde kort mot Tromsø: Over tre minutter

Da Henrik Bjørdal gikk i bakken for Vålerenga mot Haugesund, valgte hoveddommer Sigurd Smehus Kringstad ikke å gjøre noe ved første øyekast. Så grep VAR inn, og Kringstad gikk til TV-skjermen for å vurdere situasjonen selv.

Tre minutter senere pekte han på straffemerket, men Bjørdal bommet fra 11-metersmerket.

Talsmann i Norsk supporterallianse (NSA) og Vålerenga-supporter Ole Kristian Sandvik mener det er altfor lang tid å vente.

– Nå har jeg sett både situasjonen i Haugesund og den på Hamar, og man skal ikke bruke tre minutter på det der, sier han til VG.

– I Haugesund skal dommeren klare å dømme straffespark uten VAR. Det er en ganske enkel situasjon. Å bruke tre minutter på det er imponerende, og hvis man bruker så lang tid er det ikke «clear and obvious», legger han til.

VAR-SJEKK: Dommer Sigurd Smehus Kringstad måtte til VAR-skjermen for å avgjøre om han skulle dømme straffespark eller ikke.

Sandvik sitter også i styret i Vålerenga Fotball Elite, som på årsmøtet i mars fattet vedtak om å jobbe mot VAR i norsk fotball.

– Alle unødvendige stopp i spillet ødelegger jo fotballen. Det dreper stemningen på stadion for en stående, syngende supporter – og det dreper momentumet, sier han.

Han hevder også at Vålerengas supportere på Haugesund Stadion snudde ryggen til i protest mens spillerne ventet på avgjørelsen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med NFFs dommersjef Terje Hauge gjentatte ganger lørdag kveld. Han har foreløpig ikke besvart henvendelsene.

Også i Bodø tok det nærmere tre minutter før VAR-teamet var ferdige med å sjekke Joel Mvukas 3–2 – scoring mot Rosenborg. Ballen lå i buret på tiden 59:31 og Kristoffer Hagenes satte i gang spillet igjen 62:39.

Overfor VG forklarer kampens hoveddommer at det tok ekstra lang tid på Aspmyra lørdag på grunn av ulik kameraplassering enn tidligere.

– Før kampen fikk vi beskjed om at «offside-kameraene» var satt opp litt for nærme banen. Det betyr at man må tegne opp strekene før man tar en avgjørelse med linjer. Dermed tok det nok litt lengre tid å sette linjene akkurat i dag, sier Kristoffer Hagenes til VG.

FORKLARER TIDSBRUKEN: Hoveddommer Kristoffer Hagenes kunne fortelle at noen av kameraene på Aspmyra var satt opp litt for nærme banen da Bodø/Glimt tok imot Rosenborg lørdag.

Normalt er disse linjene klare fra før av når man skal sjekke en offside, forklarer dommeren. Dette var ikke tilfelle med lørdagens plassering av «offside-kameraene».

Den «norske VAR-modellen» er ikke like god som versjonene man ser i Champions League, Premier League eller VM, og det er ikke semiautomatisk teknologi på offside-situasjoner.

Hagenes var VAR-dommer i Eliteseriens andre serierunde, og mener teknologien som brukes i Norge er god nok til å kunne konkludere i marginale offside-situasjoner.

– Jeg opplever at det er veldig bra. Husk at vi setter to typer linjer med VAR. Den ene er den «vanlige» streken man kjenner til fra TV uten VAR, og i de aller fleste situasjoner klarer man å løse det med den.

– Så har du noen som er veldig «tight», og da må man muligens triangulere slik vi måtte i dag. Da var det kneet til Mvuka som måtte måles, og da trenger man to linjer som gjør at det tar litt mer tid, legger han til.

KUNNE JUBLE: Bodø/Glimts Joel Mvuka satte ballen i mål og jublet for 3–2 mot Rosenborg, men VAR-teamet måtte bruke nærmere tre minutter på å konkludere med at vingen var onside.

I Sarpsborg satte Jeppe Andersen ballen i mål etter et lekkert angrep mot Brann, men også han måtte vente før en endelig avgjørelse ble tatt.

Først dømte Marius Liens assistent offside, men VAR-rommet i Holbergs gate i Oslo grep inn og godkjente nettkjenningen. Denne situasjonen tok nøyaktig tre minutter å sjekke.

GJORDE OM: Hoveddommer Marius Lien og teamet på Sarpsborg Stadion dømte først offside, men VAR fant ut at Jeppe Andersen var på riktig side.

Marcus Sandbergs røde kort på Hamar tok over tre minutter å sjekke med VAR. Keeperen ble utvist etter å ha dultet borti Jostein Gundersens ansikt med ballen i hendene.

Tromsø fikk også straffe og vant 2–1 på bortebane.