Liverpool-helt Carragher skapte Haaland-overskrifter – svarer om utskjelt påstand

LONDON (VG) Liverpool-helt og TV-ekspert Jamie Carragher skapte overskrifter verden over da han antydet at Erling Braut Haaland (22) og Manchester City var en dårlig match. I dette VG-intervjuet oppklarer Carragher hva han mente.

EKSPERT MED INNFLYTELSE: Jamie Carragher og Karen Carney på Craven Cottage i forbindelse med en TV-sending 24. februar. Carragher har vært frittalende i sine kommentarer om blant andre Erling Braut Haaland.

04.05.2023 22:16

– Han kommer alltid til å score mål, uansett hvem han spiller for. Det handler om at Manchester City kunne fått mer ut av ham. Jeg mener han har mer enn bare mål, sier Carragher til VG.

En TV-opptreden han gjorde 5. februar skapte debatt. Etter Manchester Citys tredje tap på under en måned – 0–1 mot Tottenham – antydet han at Haaland hadde gjort et dårlig karrierevalg.

– Han kan faktisk ha valgt feil klubb for å faktisk få det beste ut av seg selv, sa han på direkten den gang.

Grunnen? At han kom fra et Dortmund-lag som kontret med kraft og gjorde at nordmannen kunne utnytte sin eksplosive fart, mens Manchester City er mer langsomme i sin oppbygning av spillet.

Sistnevnte gjorde at Haaland ikke ble nok involvert, og at han ikke fikk brukt sine store styrker, mente «Carra».

Norges landslagssjef Ståle Solbakken kalte debatten om hvorvidt Manchester City ble bedre eller ikke med Haaland for absurd. Manchester United-helt Rio Ferdinand kalte kritikken «skandaløs».

– Det var ikke kritikk av Haaland, han har vært kanskje Premier Leagues beste den sesongen. Manchester City og Haaland måtte bare tilpasse seg hverandre. Jeg mente det var mer ved ham enn bare å score mål. Nå ser du at han og Kevin De Bruyne får ballen raskere ... Det er et dødelig partnerskap, sier Carragher.

Han mener prestasjonen i «seriefinalen» mot Arsenal nylig var Haalands beste kamp. City vant 4–1 og Haaland sto for to assist og en scoring.

– Der ser vi mer av det jeg snakker om. De var litt mer direkte, fikk ballen til ham tidligere og gjorde at han kunne bruke farten og kraften sin. Han mobbet forsvarerne, sier den tidligere Liverpool-stopperen.

Haaland selv bekrefter at han er fornøyd med å ha tilpasset tilværelsen i Manchester City, etter at han onsdag satte rekord med sin 35. ligascoring. Det er rekordmange på en Premier League-sesong.

Mobbe gjorde han også med Fulham-stopperne søndag:

På et vis gir han seg selv rett i kommentarene den februarkvelden i London.

– Men som jeg sa, nå ser det ut som han bøller med forsvarere, han brøyter folk unna og bruker farten sin, i stedet for bare å sette ballen i et åpent mål fra to-tre meter, sier Carragher.

Han sammenligner nordmannen med Chelsea-helt Didier Drogba, og gjentar det han skrev på Twitter forrige onsdag: Forsvarerne er redde for ham. VG spør om sitatene om klubbvalget ble tatt ut av kontekst, noe han sier at alle hans utsagn blir.

– Jeg mente ikke å si at han ikke kunne spille for Manchester City, men at han kommer fra kontringsspill i Dortmund til et City-lag som bruker mer tid. Den beste Haaland får vi når han får ballen tidlig.

Nå har nordmannen tatt PL-rekorden med 35 mål denne sesongen, noe han markerte slik på Twitter: