Bekreftet: Rashford forlenger med United

Etter tolv år i klubben forlenger Marcus Rashford sin Manchester United-karriere med fem nye år.

BLIR I BARNDOMSKLUBBEN: Marcus Rashford avslår lukrative tilbud og blir i Manchester United. Vis mer





Kontrakten som opprinnelig gikk ut i 2024-sesongen forlenges nå til 2028. Det bekrefter klubben på sin egen hjemmeside.

– Jeg kom til Manchester United som en syv år gammel gutt med en drøm. Den samme lidenskapen, stoltheten og viljen til å lykkes driver meg fortsatt hver gang jeg har æren av å bruke drakten, sier 25-åringen til klubben.

– Jeg har allerede hatt noen fantastiske opplevelser i denne utrolige klubben, men det er fortsatt mye mer å oppnå, og jeg er fast bestemt på å vinne flere trofeer i årene som kommer, fortsetter han.

Rashford rundet av 2022/23-sesongen, hvor han scoret 30 mål, med å vinne Sir Matt Busby Player of the Year og Players` Player of the Year pris.

Han har spilt 359 kamper og scoret 123 mål for klubben siden debuten i 2016.

25-åringens signatur blir den andre Manchester-klubben har sikret seg denne sommeren. Mason Mount var den første. Ifølge medier ligger en overgang for Ajax-keeper André Onana nært forestående.

Manchester-gutten skal ha fått flere lukrative tilbud fra både engelske og andre europeiske klubber, men skal ha avslått alle tilbudene for å bli i barndomsklubben.

– Helt siden han begynte på akademiet vårt for 18 år siden, har Marcus illustrert hva som skal til for å lykkes som Manchester United-spiller, sa John Murtough, fotballdirektør i Manchester United om Rashford etter forlengingen.

Rashford og Manchester United møter Real Madrid i sesongoppkjøringen 27. juli klokken 02:30. Kampen ser du på VG+ Sport.

