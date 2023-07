Norsk suksess i Klaksvik – kan skrive historie: – Uten sidestykke

Magne Hoseth (42) har ledet Klaksvik til sin største bragd. Nå er de nærmere et europeisk gruppespill enn noen gang.

SUKSESS: Magne Hoseth tok Klaksvik videre i Champions League-kvalifiseringen etter seier over Ferencvaros. Vis mer

– Det blir jo litt overveldende. Til og med for meg som har vært med på dette noen år, sier Magne Hoseth.

Han sitter i en leilighet på Færøyene og snakker på FaceTime med VG. Den norske Klaksvik-treneren har ledet klubben til serieledelse med ti poeng ned til neste lag, og ikke minst tatt klubben videre til neste runde av Champions League-kvalifiseringen.

Det hele toppet seg med 3–0-seier borte mot ungarske Ferencvaros, som var i Champions League-gruppespill så sent som i 2021.

– Det er litt styr nå, men jeg tror det er gutta som får mest av oppmerksomheten. Og det er veldig fortjent, sier Hoseth.

Dette var velkomsten laget fikk på Færøyene etter bragden i Ungarn:

Den utrolige velkomsten fikk Hoseth faktisk ikke opplevd selv.

– I og med at jeg hadde familien min i Danmark så kjørte jeg bil. Derfor kom jeg ti minutter før bussen, sier Hoseth, og fortsetter:

– Det er klart at når man får et sånt resultat så blir det lagt merke til. Klaksvik er en plass med 5000 innbyggere. Det er som at en liten bygd i Norge skulle slått et storlag.

Du kan se dobbeltoppgjøret i Champions League mellom Häcken og Klaksvik på VG+ Sport!

Den gamle Molde-kapteinen har fått med seg Daniel Berg Hestad med i støtteapparatet. I tillegg har han gamle kjenninger som Vegard Forren, Sivert Gussiås og tidligere Stabæk-spiss Luc Kassi i troppen.

SCORING: Arni Frederiksberg feirer etter å ha scoret mot Ferencvaros. Vis mer

– Vi har opptil flere som jobber 8–16 før de kommer på trening, sier Hoseth.

Han trekker også frem Vegard Forren, som har fått en ny fotballvår på den vindblåste øya.

– Så har vi Jonathan (Johansson) som kommer fra norsk femtedivisjon og er midtstopper. Han har egentlig lagt opp, men så holder han plutselig nullen i to oppgjør mot Ferencvaros i Champions League som keeper bare 30 dager etter at han fikk forespørsel.

JUBELSCENER: Slik feiret Klaksvik-spillerne etter bragden mot Ferencvaros. Vis mer

Selv om Hoseth foreløpig har hatt stor suksess på Færøyene har han ingen planer om å dra med det første.

– Men jeg har vært ærlig på at jeg ikke kommer til å bosette meg på Færøyene. Så vi får ta den dialogen når det måtte oppstå. Det var noen av spillerne mine som trodde at jeg bare kom til å bli igjen i Ungarn, i og med at treneren til Ferencvaros fikk sparken rett etter pressekonferansen, sier Hoseth og humrer.

Før han eventuelt drar fra Færøyene venter Per-Mathias Høgmo og Häcken i neste runde av kvalifiseringen til Champions League-gruppespillet.

– Nei, hva skal vi gjøre med han Per-Messias ... Det går vel ikke an å slå dem. Vi må bare gjøre vårt beste. Akkurat nå tror jeg Häcken er bedre enn Ferencvaros.

Klaksvik er uansett kun en seier i en av de tre neste dobbeltoppgjørene i Europa unna europeisk gruppespill.

– Vil det være tidenes underdoghistorie om dere klarer gruppespill i Champions League?

– Ja, det tror jeg. Uten sidestykke faktisk. Om det blir Europa League eller Conference League så er det historisk for et færøysk lag uansett.