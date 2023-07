Chelseas storbud på Caicedo avslått

Chelsea jakter Brightons midtbanetalent. Et bud på 70 millioner pund er avslått.

TIL CHELSEA?: Moisés Caicedo kan forsvinne fra Brighton til Chelsea denne sommeren. Vis mer

Det skriver The Athletic.

Budet tilsvarer omtrent 922 millioner kroner og skal ikke ha inkludert tillegg. Tross avslaget skal Chelsea ikke ha gitt opp kampen om ecuadorianerens signatur.

Tidligere i juni fikk London-klubben avslått et bud på 790 millioner kroner. Brighton er forberedt på å miste 21-åringen denne sommeren, men skal ønske seg minst 1,3 milliarder kroner – noen titalls millioner under prisen Declan Rice gikk til Arsenal for.