Opplysninger til VG: Braut Brunes på vei til OH Leuven

Jonatan Braut Brunes (23) er ikke med i Strømsgodsets tropp mot Sarpsborg 08, og er på vei til belgisk fotball.

PÅ VEI BORT: Jonatan Braut Brunes er i ferd med å forlate Strømsgodset.





Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 17:27

Strømsgodset-trener Jørgen Isnes sier til TV 2 at Braut Brunes sitter på et fly på vei til Belgia, og at han mest sannsynlig har spilt sin siste kamp for klubben.

Etter det VG erfarer er spissen på vei til OH Leuven. Han selges fra Godset for rundt 25 millioner norske kroner, ifølge VGs opplysninger.

Strømsgodset spiller borte mot Sarpsborg 08 18:00 lørdag.

Braut Brunes er fetteren til Erling Braut Haaland. Strømsgodset-spissen har scoret seks eliteseriemål denne sesongen, og har fortid i både Bryne, Lillestrøm og Start.

Totalt har angriperen scoret ti eliteseriemål siden debuten for LSK i 2021.

