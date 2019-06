Norsk radiovert vil gjøre livet surt for Lagerbäcks menn: – En drøm som går i oppfyllelse

Klokken er 05.20. Alarmen ringer. Det er på tide å stå opp for Rogvi Baldvinsson. Han har heldigvis kort vei til Jærradioens lokaler i Sandnes, for om en liten time skal han være på lufta som programleder.

«Morgenshowet» starter klokken 6, og Baldvinsson skal lose lytterne gjennom fire timer med direktesendt radio.

Etter jobb er det rett hjem for å slappe av en kort stund. Deretter går turen til Bryne, hvor han spiller 2.-divisjonsfotball. Her trener han daglig klokken 15, men han møter ofte på anlegget én time før treningsstart.

– Det er travle dager, men jeg synes det er utrolig kjekt. På radioen får jeg utfolde og utfordre meg på andre måter enn på banen, samtidig som jeg får koble litt av fra fotballen. Jeg liker å treffe nye mennesker og høre alt det interessante folk har å fortelle, sier Baldvinsson, som har jobbet som programleder siden 2016.

Fakta: Rogvi Baldvinsson: Født: 6. desember 1989 (29 år) Bor: Sola i Rogaland. Har bodd i Norge siden han var fem år gammel. Nåværende klubb: Bryne FK Posisjon: Forsvarsspiller Landslag: Færøyene Landskamper/mål: 36/3 Tidligere klubber: Ålgård, Bristol Rovers (England), Bryne, Fredericia (Danmark) og Vidar. Aktuell: Tatt ut i Færøyenes landslagstropp til EM-kvaliken mot Norge. X

– En drøm

I slutten av mai fikk Baldvinsson beskjeden han hadde håpet på helt siden han fikk vite at Norge og Færøyene skulle spille i samme EM-kvalifiseringsgruppe: Han er tatt ut i landslagstroppen som skal møte Lars Lagerbäck & Co. mandag kveld.

– Jeg har håpet på å møte Norge i alle år jeg har vært aktiv på landslaget, og nå får jeg endelig muligheten. De andre spillerne drømmer om England og andre store nasjoner når det er trekninger, mens jeg hele tiden har håpet på Norge, sier Baldvinsson og ler.

– Det er på sett og vis en drøm som går i oppfyllelse. Det blir spesielt for min del med tanke på min tilknytning til Norge. Jeg gleder meg stort, tilføyer 29-åringen, som har bodd i Norge siden han var fem år gammel. Baldvinsson og familien flyttet hit da faren fikk seg jobb, og er blitt værende siden.

– Hvordan er sjansene deres til å slå Norge?

– De er små. Norge har et bedre lag enn oss og er store favoritter. Men vi spiller jevnt mot de fleste, og taper sjeldent stort mot de lagene som ikke er blant de aller beste. Vi har manglet det siste lille i mange kamper, og håper å få det ut mot Norge, sier Baldvinsson.

Fakta: Færøyenes ti siste kamper: Færøyene – Spania 1–4 (EM-kvalik) Romania – Færøyene 4–1 (EM-kvalik) Malta – Færøyene 2–1 (EM-kvalik) Malta – Færøyene 1–1 (Nations League) Aserbajdsjan – Færøyene 2–0 (Nations League) Færøyene – Kosovo 1–1 (Nations League) Færøyene – Aserbajdsjan 0–3 (Nations League) Kosovo – Færøyene 2–0 (Nations League) Færøyene – Malta 3–1 (Nations League) Færøyene – Liechtenstein 3–0 (treningskamp) X

Englandsproff i to uker

Baldvinsson begynte å spille fotball for Ålgård, hvor familien bosatte seg. Her debuterte han i 2. divisjon allerede som 16-åring.

Da Baldvinsson var 22 år gammel, fikk han og Ålgård et overraskende tilbud fra engelske Bristol Rovers. Baldvinsson følte han måtte gripe sjansen, og signerte en proffavtale med League Two-laget.

Etter bare to uker valgte han derimot å bryte kontrakten. Overgangen ble for brå. Han følte seg ikke klar.

Baldvinsson vendte snuten hjemover og spilte resten av sesongen for Ålgård. Sesongen etter gikk han til Bryne i 1. divisjon. Siden har han også spilt for Fredericia (dansk 1. divisjon) og Vidar, før turen gikk tilbake til Bryne igjen i 2017.

Baldvinsson har hatt en litt «rotete» karriere, men har likevel notert seg for 36 landskamper for Færøyene.

– Hadde jeg fått muligheten til å leve karrieren om igjen, så ville jeg nok gjort mye annerledes. Jeg var nok ikke hundre prosent profesjonell da jeg var yngre, og kunne vært mer dedikert. På en annen side har jeg opplevd utrolig mange morsomme øyeblikk både med klubb- og landslag, som jeg ikke ville vært foruten, sier han.

Stilnet Portugal og Ronaldo

Forrige søndag spilte Baldvinsson for Bryne mot Brattvåg på nivå tre foran 785 tilskuere. På motsatt side sto spillere som Jo Nymo Matland og Niklas Rekdal.

Fredag fikk Baldvinsson et kvarter på banen for Færøyene hjemme mot Spania. Vertene tapte 1–4, og på motsatt banehalvdel var stjerner som Sergio Ramos, Jesus Navas og Isco.

Kontrastene mellom de fem dagene er enorme.

– Det er klart at det er spesielt, men jeg bryr meg ikke så mye om hvem som står på motsatt banehalvdel. Jeg går inn i en egen boble når jeg spiller fotball. Jeg har gått fra å spille foran 50 tilskuere på Ålgård stadion til 44.000 tilskuere i landskamp borte mot Tyskland bare noen dager etter, så det er ikke noe nytt, sier han.

Forsvarsspilleren har flere artige minner fra landslaget. I 2012 sendte Baldvinsson Færøyene i ledelsen borte mot Sverige, men «söta bror» snudde til slutt kampen og vant 2–1. Matchvinneren het Zlatan Ibrahimovic.

I 2017 stilnet han nærmere 30.000 tilskuere da han reduserte til 1–2 borte mot Portugal med en perlescoring – etter at to mål av Cristiano Ronaldo hadde sendt vertene i ledelsen. Det endte til slutt med 1–5-tap.

Det bor kun 50.000 mennesker på Færøyene og laget ligger på 102.-plass på FIFA-rankingen – 52 plasser bak Norge. Likevel har lilleputtnasjonen skapt spenning i kamper hvor de har vært store «underdogs».

– Vi har ikke så mange seire å vise til, så de beste landslagsminnene mine er fra de kampene vi har vunnet. Men personlig husker jeg selvfølgelig godt målene mot Sverige og Portugal, sier han.

Fakta: Færøyene: Hovedstad: Tórshavn Innbyggertall: 49.290 (2017) Statsform: Selvstyrt del av Danmark siden 1948 Offisielle språk: Færøysk og dansk Landareal: 1396 km² X

Bryne-treneren: – Positivt

Bryne og Baldvinsson har fått en trå start på nivå tre i år og ligger rundt midten av tabellen. Færøyværingen er, ikke så overraskende, den eneste A-landslagsspilleren i 2.-divisjonsklubben.

– Det er veldig positivt for klubben at vi har en spiller på et A-landslag. Rogvi er en god pasningsspiller, solid med begge bein, han er klok og flink til å lese spillet, sier Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen.

– Hvem håper du vinner på mandag, Baldvinsson eller Norge?

– Den er ikke så vanskelig Jeg må jo heie på Norge, så klart, humrer Halvorsen.

Færøyene – Norge spilles mandag kl. 20.45. Kampen sendes på TV 2.