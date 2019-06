Han storspilte og var kaptein på New Zealand-laget som slo Norge og sjarmerte under U20-VM i Polen nylig. Nå skal Joe Bell (20) vise seg fram for Viking.

Viking er i full gang med å kartlegge potensielle forsterkninger før sommerens overgangsmarked åpner. Klubben har et par millioner kroner tilgjengelig dersom de finner spillere som er interessante, gode nok og passer inn i måten Viking spiller fotball på.