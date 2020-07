DEL

Rosenborgs andre nysignering, Per Ciljan Skjelbred, er ikke i dagens Rosenborg-tropp. I respekt for Roar «Supermann» Strand har Skjelbred valgt å spille med drakt nummer 5 i år, og ikke nummer 6, som det har vært snakk om. - Jeg har så stor respekt for Roar Strand at jeg kunne bare ikke gjøre det. Så lenge jeg er aktiv, så mener jeg nummer 6 skal være hellig, sier Skjelbred til RBK.no.