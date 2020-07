Lundemo knuser to Vålerenga-spiller i lufta etter Klaessons femmeter. Lundemo har vært god. Scoringen gjør at han nok har vært omgangens bestemann, uten at første 45 har vært noen oppvisning i fotballkunst.

Medspillerne sørger for å gi Ceide ballen ofte nå. De vet at han har taket på Borchgrevink.

Ceide igjen, tar seg enkelt forbi Borchgrevink, som sliter med å holde følge med ungguttens fart. Innlegget er for høyt denne gang, og går over alt og alle ut til innkast.

Oldrup Jensen gir Dønnum ei skikkelig skyllebøtte for at sistnevnte ikke starter i bakrom bak Trondsen. Dønnum virker ikke helt enig.

Strålende pasning fra Finne over til Dønnum på motsatt flanke. Vilhjalmsson kommer stupende inn i fart, men innlegget er akkurat litt for høyt.

Vålerenga åpnet kampen best og hadde ballen mye. I de siste minuttene har hjemmelaget tatt mer over.

