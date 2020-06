Utviklingssjef gir seg i Fløya – klar for ny jobb i Oslo

Tidlig i juli i fjor ble det klart at Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner hadde besluttet å bla opp 4,8 millioner kroner for å opprette 12 nye stillinger som utviklingssjefer rundt om i norske klubber for styrke satsingen på fotball på kvinnesiden.

Fløya var én av tre klubber i 1.-divisjon som ble plukket ut, og klubben ansatte da Torneus, som tiltrådte stillingen fra 1. oktober.

– Jeg synes det er helt rått. Helt konge at NFF og Toppfotball Kvinner gir midler for å opprette slike stillinger som profesjonaliserer kvinnefotballen i Norge. Å få en sånn type oppfølging i klubbene, synes jeg er helt konge. Det er rett måte å gjøre det på også, sa Torneus.

Nå er det imidlertid klart at Torneus slutter i Fløya for å ta over samme rolle, som utviklingssjef i Toppserieklubben Røa.

– IF Fløya er utrolig fornøyde med jobben Eline har gjort som utviklingssjef og ønsker lykke til med nye utfordringer i Røa. Etter til sammen 12 år i forskjellige roller i klubben har Eline opparbeidet en bred kompetanse og bidratt stort til den sportslige utviklingen i IF Fløya, skriver Fløya på sin hjemmeside.

Hovedtrener for Fløya damer 2, Brede Gjestvang vil fra og med 1. august overta som midlertidig utviklingssjef.