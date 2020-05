KRISTIANSAND: – Vi får nok svar på skaden til Henrik i løpet av helgen. Vi frykter en alvorlig skade. Det så stygt ut, sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen.

Det var under en spillsekvens forrige lørdag Gjesdal gikk ned for telling etter at det smalt i kneet etter en vending. Nå tyder mye på at midtstopperen, som ble hentet fra Kristiansund før denne sesongen, er ute av spill en lengre periode. Om det er en korsbåndsskade kan hele sesongen ryke.