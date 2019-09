Det har snart gått tre måneder siden sist Vålerenga har vunnet en fotballkamp. Fra å være en medaljekandidat, må nå klubben fra Valle snu en trend på åtte kamper uten seier. Hvis ikke truer nedrykksspøkelset i slutten av sesongen.

Det hele toppet seg søndag kveld, da et redusert Viking-mannskap kom på besøk. 0–4 sto det i målprotokollen etter at 90 minutter var gjennomført.

På kunstgresset på Intility klappet Ivan Näsberg til de fremmøtte, så sank han sammen og tørket noen tapre tårer.

– Jeg skal ikke lyve. Det er tungt om dagen, sier han dønn ærlig til Aftenposten om følelsene som kom til utløp etter kampslutt.

– Dette betyr veldig mye for mange, spesielt for oss i laget og ikke minst meg. Når det går dårlig, så tærer det på.

«En av oss, en av oss»

Der mange supportere ville harselert med spillere og trenere etter en slik lang rekke uten suksess, valgte Vålerenga-klanen å klappe spillerne sine av banen til tross for det skuffende tapet.

Da de etter hvert fikk øye på en sønderknust Näsberg, startet de hyllesten.

«Ivan, du er en av oss. Ivan, du er en av oss», lød det unisont fra Vålerenga-supporterne.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Utrolig støtte. Uansett hvordan vi spiller, så har de ryggen vår. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme. Jeg har vært der selv, så jeg vet hvor mye det betyr, sier Näsberg om tilropene.

– Er det mulig å sette ord på hvor mye Vålerenga betyr for deg?

– Vålerenga er jo egentlig hele livet mitt. Jeg er født og oppvokst på Vålerenga. Det er der jeg trives.

– Jeg er drittlei

Näsberg er døpt i Vålerenga kirke, han gikk på Vålerenga skole og utenom ett års låneopphold i Sverige har han spilt for Vålerenga hele livet.

Derfor er det lett å merke i intervjusonen etter Viking-kampen at de mange nedturene de siste månedene er tøffe å svelge.

– Det er blytungt. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si. Jeg er drittlei det her nå. Jeg har lyst å kunne smile, vinne og feire med Klanen.

– Hva er nøkkelen til å snu den negative trenden?

– Jeg tror det er en blanding av mye rart. Det viktigste er at vi ikke gir opp nå. Det gjør i hvert fall ikke jeg. Jeg skal kjempe hver eneste dag, så tar vi det derfra, sier Näsberg.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Må stå sammen som en gruppe

Også den etter hvert pressede Vålerenga-treneren Ronny Deila var imponert over det supporterne viste frem etter kampslutt søndag kveld.

– De sto helt ut. De ser at vi lider, de også. Jeg er takknemlig for den støtten. Og det skulle bare mangle at når du bryr deg om klubben, så blir du skuffet.

Kantspiller Bård Finne mener at laget nå ikke må se etter problemer, men starte med å finne løsninger. Én av dem er å ikke peke på hverandre.

– Vi er nødt til å stå sammen som en gruppe. Alle spillerne kommer til å se på seg selv og på gruppen. Vi skal løse dette sammen, ingenting annet står i mitt hode.

Neste mulighet til å sikre tre poeng kommer søndag. Da kommer Ranheim på besøk til Oslo i det som blir en viktig kamp for begge lag i jakten på å komme seg unna bunnen av Eliteserien.