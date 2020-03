Ryker Liverpools gull etter viruskaoset? Fotballekspert peker på flere muligheter.

Liverpool har vært formidable på Englands øverste nivå denne sesongen. Klubben har kun tapt én kamp og leder Premier League med 25 poeng ned til Manchester City på 2.-plass.

Allerede mandag kunne Merseyside-klubben har hevet ligatrofeet. Da måtte City har tapt sin kamp mot Burnley, mens Liverpool måtte ha slått byrivalen Everton.

Fredag ble det derimot besluttet at fotballsesongen i England settes på vent på grunn av koronaviruset. Det vil ikke bli spilt kamper før tidligst 4. april, men flere spekulerer på at sesongen kan utsettes ytterligere.

Fakta: Premier League-tabellen 1. Liverpool (82 poeng) 2. Manchester City (57 poeng) 3. Leicester (53 poeng) 4. Chelsea (48 poeng) 5. Manchester United (45 poeng) 6. Wolverhampton (43 poeng) 7. Sheffield United (43 poeng) 8. Tottenham (41 poeng) 9. Arsenal (40 poeng) 10. Burnley (39 poeng) 11. Crystal Palace (39 poeng) 12. Everton (37 poeng) 13. Newcastle (35 poeng) 14. Southampton (34 poeng) 15. Brighton (29 poeng) 16. West Ham (27 poeng) 17. Watford (27 poeng) 18. Bournemouth (27 poeng) 19. Aston Villa (25 poeng) 20. Norwich (21 poeng)

Torsdag vil klubbene i Premier League møtes for å legge planer for hvordan resten av sesongen eventuelt skal gjennomføres, skriver Sky Sports.

Per nå er det tre alternativer, hevder The Times:

Plasseringene på tabellen blir stående slik det er nå for å avgjøre hvem som rykker opp og ned. Det samme gjelder for hvem som vinner ligaen og tar Champions League-plassene.

Det blir innført et playoff-system for å hvem som vinner ligaen og hvem om rykker opp og ned.

Det blir satt en strek over hele sesongen og ingen ligamester blir kåret.

LES MER: Premier League blir utsatt

PHIL NOBLE / REUTERS

Ryker gullet?

The Independent nevner også et alternativ om å spille ut den nåværende sesongen, selv om det kan bety at man må overlappe neste sesongs kalender.

Det mange spør seg nå, og spesielt supporterne med et hjerte for Liverpool, er: Ryker klubbens første ligagull på 30 år?

– Nei, jeg er ikke veldig bekymret. Jeg tror de finner en måte å gjennomføre den nåværende sesongen på, sier Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb.

Lars Sivertsen er bosatt i England og skriver for blant annet The Independent og The Guardian. Han har også sin egen Premier League-podkast. Han mener det er vanskelig å spå utfallet.

– Jeg tror at man vil ha muligheten for en playoff for å avvikle sesongen. Premier League er faktisk et demokrati, og det er overraskende hvis det er flertall for å fryse eller kansellere sesongen. Men det er i skrivende stund bare spekulasjoner, poengterer han.

– Rent formelt er dette bare en midlertidig stopp. Jeg tror nok de fleste ønsker en avvikling, men problemet er at det er umulig å si noe om tidsaspektet, legger han til.

Tirsdag har Uefa annonsert en videokonferanse med de 55 medlemsnasjonene for å avgjøre hva som skjer videre med Champions League, Europa League og EM-sluttspillet til sommeren. Det kan påvirke hva som blir utfallet med Premier League-sesongen.

Øystein Haara

Ber Liverpool-fansen ta det med ro

Hansen har vært i Liverpool de siste dagene, men skal på søndag hjem til Norge og karantene. Han mener det er viktigere ting å tenke på nå enn hva som skjer med Liverpools eventuelle seriegull.

– Det kommer litt i andre rekke den historiske sesongen vi opplevde før koronatiltakene stoppet ligaen. Det er mer de familiære tingene som har fokuset hos folk nå. Folk skjønner alvoret og at andre ting er viktigere, sier han.

Man må helt tilbake til 1990 sist Liverpool ble ligamestere i England. Sivertsen beroliger derimot supporterne som har ventet i 30 år.

– Jeg tror ikke sesongen strykes slik at Liverpool ikke får tilkjent det seriegullet. Det er så stor avstand. Alle er innforstått med dette er en serie som de har vunnet, poengterer Sivertsen.

– Kampene i Premier League er utsatt frem til 4. april. Det er ingenting som tilsier at situasjonen er over til da, legger han til.

Jon Super / AP

Kan bli nødt til å flytte EM

Premier League har ingen satte regler om hva som vil skje i en slik ekstraordinær situasjon. Dersom EM-sluttspillet til sommeren avlyses, kan det åpne for at sesongen ruller over sommeren.

– Jeg tror ikke noen har noe imot å flytte EM. Det vil nok være en del City-supporter som ikke ser lyst på å avlyse Champions League, og det sitter langt inne å flytte en konkurranse som allerede er i gang, sier Sivertsen.

Manchester City har fortsatt til gode å vinne Champions League, selv om de har dominert i toppen av engelsk fotball de siste årene. Klubben vant det første av to oppgjør mot Real Madrid i åttendedelsfinalen, men nå kan man ikke garantere for at turneringen fullføres.

De mindre klubbene sliter

Et annet aspekt ved utsettelsene, er de mindre klubbene i England. Det er enorme summer knyttet opp til TV-avtalene i den øverste engelske divisjonen, mens de mindre klubbene på lavere nivå er mer avhengig av inntekter på kampdag.

– Premier League-klubbene klarer seg nok, men det er veldig dramatisk for de i lavere divisjoner som er veldig avhengig av billettinntekter og driver med små marginer. De kan potensielt gå månedsvis uten billettinntekter, og det er vanskelig å se hvordan det regnestykket går opp. Uten krisepakker kan klubber ende med å bukke under, sier Sivertsen.

Det er en av grunnene til at man så gjerne ønsket å avslutte den nåværende sesongen. Etter at både Italia og Spania hadde tatt grep, fulgte omsider England etter. Dét etter massiv kritikk.