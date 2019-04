Gamst Pedersen har hatt en karriere få i Norge har gjort etter han. Mange år i Premier League som Blackburn-spiller og 83 landskamper startet et sted. For finnmarkingens del var det i Vadsø. Dit skal han og TIL onsdag for å spille første runde i cupen.

– Jeg har tenkt på siden jeg dro derfra at det hadde vært morsomt å spille mot Norild i en offisiell kamp. Jeg har møtt «alle» andre lag enn akkurat dem, sier Gamst.