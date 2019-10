«Jeg har dessverre merket at det har begynt å klø i skrivefingeren din», sa min fremdeles gode venn da jeg antydet at jeg lurte på å skrive et blogginnlegg. Jeg lovet at det ble en engangsforeteelse i denne sesongen, men han synes det var mer enn en gang for mye. Mitt comeback er likevel ikke på høyde med Arve Selands. Etter et langt skadeavbrekk scoret han to mål mot Vålerenga. Svein Mathisen mente at det var enda større enn comebacket til Lasarus. Noen av lagkameratene mine lurte på hvilket lag Lasarus spilte.

Min tro på direkte opprykk har blitt sterkere og sterkere utover i sesongen. Det er kanskje ikke spesielt rart siden resultatene har blitt stadig bedre og bedre. Man skal ikke blande fotball og religion, for det er visst enda verre enn å blande jobb og business. Når man spiller mot KFUM-kameratene så sent i sesongen, må det likevel være lov å skrive at endetiden er nær. Og jeg er utrolig spent på hvordan den kommer til å ende.

I forrige kamp ble Jerv grisebanket med 7-1 på Levermyr. En prestasjon som kanskje ble litt for mye av det gode? Jeg vet at det kan virke gledesdrepende, men Jerv har ikke akkurat vært i superform i det siste. I kampen før de møtte Start, vant de 1-0 hjemme mot bunnlaget Tromsdalen, i en kamp der de til tider ble rundspilt. I gårsdagens kamp tapte Jerv hele 4-0 borte mot Sogndal. «Kan Start ha fått så mye tro at de fikk overtro før kampen mot KFUM», sa min gode venn i et svært dårlig forsøk på å være reflektert. Start virket alt for sikre på seier, og jeg synes de var heldige som klarte uavgjort i går.

«KFUM solgte Moses til Strømsgodset, men kjøpte David fra Skeid», sa min gode venn som kan sin bibelhistorie. «Moses i sivet» var deres desidert mest effektive spiller, mens David er mest kjent for å overvinne motstandere som i utgangspunktet er mye større og sterkere. I går scoret Moses Mawa Strømsgodsets mål mot Lillestrøm, mens David Tavakoli gjorde livet surt for Start-forsvarerne mot slutten av kampen.

Jeg ble skikkelig imponert over KFUM. Det nyopprykkede laget har spilt flott fotball gjennom hele sesongen, og i perioder hadde Start mer enn nok med å forsvare seg mot ballsikre og teknisk gode spillere. Kaptein Sorte Bill, eller Sortevik som han også kalles, styrte skuta og sine disipler på en forbilledlig måte. KFUM kan faktisk rykke opp til Eliteserien. Det hadde blitt et stort under! Supportergjengen til KFUM heter naturlig nok Profetene. I går var det ikke mange av dem på Sparebanken Sør Arena, men de som var der sørget for skikkelig hallelujastemning. Profetene har ikke like mange selvkomponerte sanger som Fløys fantastiske Rægestimen, men sangene deres er selvfølgelig samlet i «Salmeboka». Jeg må forresten skrive noen ord om Fløy, det eneste ubeseirede laget i de fire øverste divisjonene. Laget har en målforskjell på 80-16 etter 25 kamper, og leder med hele 19 poeng før den siste kampen. Den spilles mot Start 2 på Sparebanken Sør Arena lørdag 26. oktober kl. 12:00. Gratulerer med et suverent opprykk til 2. divisjon! (PostNord-ligaen).

I gårsdagens kamp ble Damion Lowe kåret til Starts beste spiller. Det minner meg om den ene kampen da jeg ble kåret til Starts beste spiller, og fikk et stort ølkrus i messing som premie. I Fædrelandsvennen kunne man dagen derpå lese følgende: «Juryen som kåret Paul Richardsen til Starts beste spiller må minst ha hatt to bind foran øynene». Det var veldig godt skrevet og beskrevet, for det var helt riktig. Dette var før både EDB og mobiltelefon ble oppfunnet, men de som tastet inn Damion Lowe som Starts beste spiller i går, må minst ha hatt fem pølsefingre på hver hånd. Lowe har spilt mange gode kamper, men i går gjorde han to-tre feil som kunne ha ført til baklengsmål. Etter min mening var hans midtstopperkollega, Joachim Jørgensen, Starts klart beste spiller.

Forhåpentligvis gjenstår det kun tre kamper i årets sesong, men det kan fort bli flere. For å klare direkte opprykk, tror jeg suverene Aalesund må slås på bortebane til lørdag. Aalesund rykket opp i går, men sunnmøringer er ikke mest kjent for å gi noe fra seg gratis. De kommer nok til å slåss like mye for poengene som for pengene, i jakten på å sette en nesten uslåelig poengrekord i OBOS-ligaen.

«Jeg er nokså sikker på at Start rykker direkte opp hvis de ender på 2. plass», sa min gode venn etter å ha tenkt seg godt om.

Sportslig hilsen

Paul «Tåa» Richardsen

Gammeldags midtstopper