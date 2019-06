Det nærmer seg julaften i 2017. 21 år gamle Magnus Erga har fullført semesteret på Norges idrettshøgskole (NIH) i Oslo, og er på vei hjem til Jæren for å feire jul med familien. Planene for 2018 er allerede lagt. Han skal fortsette som trener for guttelag i Lyn, med jevnlige oppdrag for sonelagene i Oslo fotballkrets.

Så ringer telefonen. Det er Notodden-trener Kenneth Dokken som gjerne vil ha med Erga som assistent i klubbens første sesong i 1. divisjon på seks år.