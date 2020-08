Bolaños bekrefter: Returnerer til Start

Sjokkovergangen er et faktum: Christian Bolaños blir Start-spiller igjen.

Christian Bolaños ble en stor hit sist han var i Start. Solum, Stian Lysberg

19. aug. 2020 21:52 Sist oppdatert i går 23:59

SISTE: Saprissa, Bolaños klubb i Costa Rica, skriver på sin nettside at Bolaños er klar for Start. Spilleren bekrefter nyheten selv på Instagram. Sent onsdag bekrefter også Start nyheten.

– Jeg ønsker å informere alle fans av Saprissa at i løpet av de siste timene har muligheten for å returnere til europeisk fotball åpnet seg, og jeg har kommet til enighet med Saprissa om å gå til Start.

– Vi ønsker Christian og familien alt det beste. Han har uten tvil vært en svært viktig spiller for oss, uttaler sportsdirektør Victor Cordero.

Start skriver følgende:

«Dette er en avtale klubben har jobbet med over lang tid, og vi er utrolig glade for at det ser ut til at dette nå går i orden. Det jobbes med å få ham til Norge så fort som mulig. Vi innkaller til pressekonferanse i morgen.»

Jesper Mathisen kunne tidligere onsdag melde at han hadde snakket med den tidligere Start-spilleren.

«I desember 2019 mente enkelte på Sparebanken Sør Arena at Christian Bolanos var for gammel til å bidra for Start, men nå har pipen fått en annen lyd. Start og Bolanos er i forhandlinger om kontrakt, og han skal etter planen ankomme Kristiansand neste uke» skriver Mathisen.

Mathisen utdyper overfor Fædrelandsvennen:

– Jeg snakket med han i kveld. Da sa han at han trodde det ble tur til Kristiansand neste uke, sier Mathisen.

– Jeg snakket også mye med med han i desember 2019, for da var han veldig interessert i å komme. Den gang mente Start han var for gammel og lite bevegelig, men nå har pipen fått en annen lyd, sier Mathisen.

Bolaños er 36 år gammel og har spilt de siste sesongene i Saprissa i hjemlandet. Han står med fem mål denne sesongen. I fjor ble laget seriemester, og Bolaños ble kåret til ligaens beste spiller i tillegg til å bli toppscorer.

Han ble en stor stjerne i Start da han spilte der i 2009 og 2010. Siden har han blant andre spilt for Vancouver Whitecaps og FC København. Han ble tatt ut i VM-troppen til Costa Rica i 2018.

Saken oppdateres