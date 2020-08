Medier: – Bolaños nærmer seg sjokkretur til Start

Christian Bolaños kan være på vei tilbake til Start. Jesper Mathisen sier han pratet med den tidligere Start-helten onsdag kveld.

Solum, Stian Lysberg

19. aug. 2020 21:52 Sist oppdatert nå nettopp

Jesper Mathisen er blant dem som onsdag kveld skriver, på sin Twitter-profil, at Christian Bolaños nærmer seg en retur til Start.

«I desember 2019 mente enkelte på Sparebanken Sør Arena at Christian Bolanos var for gammel til å bidra for Start, men nå har pipen fått en annen lyd. Start og Bolanos er i forhandlinger om kontrakt, og han skal etter planen ankomme Kristiansand neste uke» skriver Mathisen.

Flere medier i Costa Rica melder det samme. Blant andre nettstedet Teletica. De skriver at Bolaños har et tilbud fra Start.

Mathisen utdyper overfor Fædrelandsvennen:

– Jeg snakket med han i kveld. Da sa han at han trodde det ble tur til Kristiansand neste uke, sier Mathisen.

– Jeg snakket også mye med med han i desember 2019, for da var han veldig interessert i å komme. Den gang mente Start han var for gammel og lite bevegelig, men nå har pipen fått en annen lyd, sier Mathisen.

Christian Bolaños i aksjon for Start. Richard Brevik

Christian Bolaños huskes med glede blant Start-fansen. Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Sportslig leder Atle Roar Håland skriver i en tekstmelding til Fædrelandsvennen at de ikke kommenterer spekulasjoner.

Bolaños er 36 år gammel og spiller for tiden i Deportivo Saprissa i hjemlandet. Han står med fem mål denne sesongen. I fjor ble laget seriemester, og Bolaños ble kåret til ligaens beste spiller i tillegg til å bli toppscorer.

Han ble en stor stjerne i Start da han spilte der i 2009 og 2010. Siden har han blant andre spilt for Vancouver Whitecaps og FC København. Han ble tatt ut i VM-troppen til Costa Rica i 2018.

Saken oppdateres