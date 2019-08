Fem TIL-snakkiser etter nok et stortap: «17-åringen fra Finnsnes holdt lekestue mot klubben som vraket ham»

RBK 5–2 TIL

1) Hvordan kunne TIL vrake Emil Ceide?

RBK-proff Emil Konradsen Ceide fra Finnsnes fikk muligheten fra start for trønderne mot TIL, i det som var ungguttens andre kamp fra start i Eliteserien.

Og mot «Gutan» fikk Ceide hans store gjennombrudd i RBK. Først hadde 17-åringen målgivende på 1–0 allerede etter 10 minutter spilt, før kantspilleren noen minutter senere skaffet frisparket som førte til 2–0. I de første 20 minuttene hadde Ceide gjort TILs forsvarere sjøsyke med sine dribleferdigheter.

– Emil Ceide har lykkes med alt han har prøvd på, sa kommentator Fredheim midtveis i 1. omgang.

Men RBK-talentet var langt ifra ferdig for dagen. I det 63. minutt danset Ceide rundt med TIL på venstresiden, tok med seg ballen i boks og la inn til Erik Botheim som spaserte inn 4–1.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Det som nok gjør det ekstra bittert for TIL er at Ceide kunne vært TIL-spiller i dag. Tilbake i 2017 var de inne på hospitering, men TIL klarte ikke å tilby en god nok pakke til han og tvillingbror Mikkel. Da kom RBK på banen og ga de muligheten i Norges største fotballklubb.

To år senere herjet 17-åringen fra Finnsnes mot klubben som vraket ham. Det er nok mange som spør seg nå hvordan TIL ikke klarte å signere Emil Ceide.

2) TILs naive forsvarsspill

TIL har av mange blitt hyllet for deres måte å spille på, der de konsekvent skal spille seg ut av situasjoner med pasninger.

Det har tidvis fungert, men mange ganger har TIL blitt straffet knallhardt av deres ambisiøse taktikk. Det ble de mot RBK allerede etter 10 minutter, da Juha Pirinen og Gudmund Kongshavn småspilte i eget felt før sistnevnte sendte en pasning rett i beina på Ceide. Unggutten fra Finnsnes takket og bukket og fant Erik Botheim helt ledig på åpen kasse.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Utover i kampen ble ikke forsvarsspillet noe bedre og «Gutan» slapp til slutt inn fem mål.

TIL må klare å variere spillet deres i mye større grad enn de gjør nå, i hvert fall når de er under hardt press i forsvar. Det må være tillatt å banke ballen høyt i banen, uten at det trenger å bety at «Gutan» må gå vekk fra Valakari-fotballen.

– Det de har holdt på med til nå har vært naivt, sa kommentator Kenneth Fredheim etter kvarteret spilt.

Det er vanskelig å være uenig.

3) Sjansesløseri av «Gutan»

Selv om det sto 3–1 til trønderne til pause, var «Gutan» fullt på høyde på sjansestatistikken i 1. omgang. Dessverre for de med hjertet i TIL, var RBK langt mer effektive enn gjestene fra Nordens Paris.

– Det er bare effektiviteten som mangler, sa ekspert Skullerud rett før pause om TILs sjansesløseri.

Skal «Gutan» spille eliteseriefotball i 2020, kan de ikke fortsette med å sløse slik de gjorde mot RBK.

4) Frisparkperlen til «Gamst»

Selv om det endte med null poeng og fire baklengs, er det vanskelig å komme utenom frisparket fra veteran og frisparkspesialist Morten Gamst Pedersen. «Gamst» dro fram frisparkfoten og scoret særdeles ofte på frispark i sin proffkarriere i Blackburn, men har ikke alltid lyktes i TIL.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

I det 66. minutt mot RBK fikk «Gamst» drømmetreff fra 35 (!) meter og banket ballen i mål. Trønderne hadde ikke stilt opp mur engang.

Forhåpentligvis klarer 37-åringen å dra fram flere slike frispark opp av hatten utover høsten!

5) TIL bør hente flere spillere

Foran denne kampen var Runar Espejord, Mikael Norø Ingebrigtsen og Anders Jenssen ute med skade. Midtstopper Jostein Gundersen, som satt på benken, er heller ikke 100 prosent kampklar.

TIL-trener Simo Valakari har uttalt utallige ganger hvor tynn stallen er, og det var tydelig mot RBK.

TIL hentet før 2–2-kampen mot Mjøndalen spissen Fitim Azemi på lån fra Vålerenga ut sesongen. Tidligere denne uka ble det også klart at den nigerianske spissen Michael Ebuka Ohanu skal prøvespille for TIL et par uker.

Er 21-åringen fra Nigeria løsningen? Vanskelig å si, men det som det ikke kan være tvil om: TIL bør hente inn flere spillere før overgangsvinduet stenger om tre uker.