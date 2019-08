MARIBOR: – Jeg tror vi er sterkere per dags dato. Enn det vi viste mot Skendjia.

Det sier helten fra kampen som sørget for at RBK spilte europaligaliga i fjor høst. André Hansen var en levende vegg, reddet to straffer og ble belønnet med 10 på Adressa-børsen. Og det var bare toppen av det keeperen leverte i fjor sommer. For der resten av laget hanglet seg gjennom kvaliken – blant annet med straffescoring på overtid mot Valur – var Hansen strålende tvers gjennom.