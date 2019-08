MARIBOR: – Det siste frisparket jeg tok, blåste jeg over stadiontaket i Haugesund i 2015. Siden det tror jeg ikke at jeg har tatt noen frispark, sier Alexander Søderlund med et skeivt glis på vei inn i spillerbussen etter maktdemonstrasjonen mot Maribor.

Etter en blytung vår – både for ham selv og for laget, leverte Søderlund fra aller øverste hylle da RBK tok et langt steg mot playoff til Mesterligaen.