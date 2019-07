Derfor er AaFK-spilleren styrket i troen på opprykk i år

– Det er et tegn på at vi har en god stall når vi kan rullere på laget uten at det vises igjen på banen. Også har jeg hatt to små belastningsskader som har satt meg ut av laget. En rett før sesongstart. Og akkurat da Kaj (Ramsteijn) kom tilbake fra sin skade, fikk jeg en liten en i lysken. Han gjorde det bra i mitt fravær, og troppen er såpass sterk at det ikke bare er å spasere inn i laget igjen, sier AaFK-stopperen.

Etter noen kamper uten å starte var Grønner inne igjen i forsvarstreeren da AaFK slo Nest-Sotra 2-0 på hjemmebane.