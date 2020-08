Slo tilbake etter fiaskokampen: Molde herjet med Start

Ohi Omoijuanfo og Ola Brynhildsen med to mål hver i storseier.

Ohi Omoijuanfo scoret to mål for Molde. Her feirer han med Eirik Hestad. Svein Ove Ekornesvåg

Molde - Start 5–0

Molde reiste seg umiddelbart etter smellen i Sandefjord i helgen. Laget har fortsatt full pott på hjemmebane etter 5-0-seieren over Start onsdag.

Gjestene hadde blod på tann etter at de i helgen endelig fikk sin første trepoenger i Eliteserien, men to straffespark fra Ohi Omoijuanfo, to mål av Ola Brynhildsen og Magnus Wolff Eikrems skudd i krysset sørget for at alle poengene ble igjen i Molde.

Første omgang bød på bare en scoring, men den bidro til å sette ytterligere fart i diskusjonene om reglementet for hands.

Det var ikke mye tvil om straffesparket da John Kitolano i det 7. minutt la inn fra venstre og Eirik Wichne stoppet ballen med armen. Det var ikke med vilje, men ballen var så langt ut fra kroppen at det ikke var særlig tvil. Ohi banket straffesparket i nettaket midt i mål.

I det 34. minutt havnet et nytt Kitolano-innlegg i en Start-arm, men da traff ballen først hofta til Vegard Bergan og spratt ut i armen hans. Dommer Sivert Øksnes Amland vurderte at det ikke kvalifiserte til straffe.

Rett før pause var det Molde-spiller Henry Wingo som med armen over hodet handset i eget felt. Eneste begrunnelse for at det ikke ble straffe må ha vært at han kanskje ble dyttet i forkant av duellen.

