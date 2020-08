Palumbo signerte proffkontrakt med Udinese

Martin Palumbo (18), den tredje nordmannen som fikk spilletid i Serie A denne sesongen, signerte fredag en kontrakt med Udinese som varer ut 2025-sesongen.

Martin Palumbo fikk debuten for Udinese søndag og på fredag signerte han på en kontrakt ut 2025-sesongen med klubben. Fabio Ferrari / LaPresse via AP / NTB scanpix

Det melder klubben på sitt nettsted.

Nordmannen kom inn som innbytter i siste serierunde mot Sassuolo søndag, etter å ha blitt en del av A-laget til Udinese etter koronapausen.

Palumbo er født i Radøy i Norge, har norsk mor og har kamper på aldersbestemte landslag for Norge, men har bodd i Italia siden han var tre år.

Med både norsk og italiensk pass kan unggutten kunne velge mellom spill for A-landslaget til Italia eller Norge i fremtiden. Det valget stresser ikke 18-åringen med å ta enda.

– Jeg kommer ikke til å bestemme meg før jeg absolutt må. Det er vanskelig, for jeg føler meg like italiensk som norsk. Hvem får jeg spilt mest med? Det er det det går mest på for min del, sa Palumbo til NTB tidligere denne uken.

